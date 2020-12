Die Skulptur Molecule Man des amerikanischen Bildhauers J. Borofsky ragt in den wolkenverhangenen Himmel. Im Hintergrund sind die Oberbaumbrücke (l) und der Fernsehturm zu sehen.

Wolkig, teils regnerisch, Höchstwerte 2 bis 5 Grad: So lautet die Wettervorhersage zum Wochenanfang.

Wettervorhersage Wetter in Berlin: Himmel zeigt sich zunächst weiter bedeckt

Berlin. Bewölkt, am Nachmittag und Abend teilweise regnerisch: So lautet die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zum Wochenanfang für Berlin und Brandenburg. Erst am Mittwoch soll es wieder heiter und trocken werden.

Immerhin lässt der teils böige Wind nach, der in Berlin und Brandenburg am Sonntag zu spüren war. Grund war ein Sturmtief bei Schottland mit Auswirkung bis nach Deutschland. In Großbritannien tobte Sturm "Bella" - etliche Menschen mussten über Weihnachten ihre Wohnungen verlassen. Bis zum Sonntag gab es Flutwarnungen.

Die Wettervorhersage für Berlin und Brandenburg im Detail:

Am Montag stark bewölkt, am Nachmittag und Abend gebietsweise Regen, selten Schneeregen. Höchstwerte 2 bis 5 Grad. Schwacher Südostwind. In der Nacht zum Dienstag bedeckt und erst Schneeregen, später zunehmend Schneefall. Erhöhte Glättegefahr. Tiefstwerte +1 bis -1 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

stark bewölkt, am Nachmittag und Abend gebietsweise Regen, selten Schneeregen. Höchstwerte 2 bis 5 Grad. Schwacher Südostwind. In der Nacht zum Dienstag bedeckt und erst Schneeregen, später zunehmend Schneefall. Erhöhte Glättegefahr. Tiefstwerte +1 bis -1 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Am Dienstag stark bewölkt, nach Norden abziehender Schnee oder Schneeregen. In der zweiten Tageshälfte in Südbrandenburg und dem Berliner Raum größere Auflockerungen. Höchstwerte 2 bis 6 Grad. Schwacher Wind um Süd. In der Nacht zum Mittwoch im Norden wolkig bis stark bewölkt, im Süden und der Mitte bei größeren Auflockerungen teils klar. Meist niederschlagsfrei. Vielerorts Frost bei Tiefstwerten zwischen +1 und -2 Grad, erhöhte Glättegefahr. Schwacher Süd- bis Südwestwind.

stark bewölkt, nach Norden abziehender Schnee oder Schneeregen. In der zweiten Tageshälfte in Südbrandenburg und dem Berliner Raum größere Auflockerungen. Höchstwerte 2 bis 6 Grad. Schwacher Wind um Süd. In der Nacht zum Mittwoch im Norden wolkig bis stark bewölkt, im Süden und der Mitte bei größeren Auflockerungen teils klar. Meist niederschlagsfrei. Vielerorts Frost bei Tiefstwerten zwischen +1 und -2 Grad, erhöhte Glättegefahr. Schwacher Süd- bis Südwestwind. Am Mittwoch im Nordwesten wolkig, sonst häufig heiter und trocken. Höchstwerte um 4 Grad. Schwacher Süd- bis Südwestwind. In der Nacht zum Donnerstag erst gering, später gebietsweise stark bewölkt und vereinzelt etwas Schneeregen. Tiefstwerte zwischen +2 und -1 Grad. Schwacher Wind aus Südwest bis Süd.

Auch interessant:

Sturm "Bella": Hunderte Flutwarnungen in Großbritannien

Andrang in Wintersportregionen Österreichs

Ein Hauch von weißer Weihnacht: Schnee in Berlin