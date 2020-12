Start der Corona-Impfungen in Brandenburger Pflegeheim

Potsdam. Nach der Lieferung von knapp zehntausend Impfdosen soll heute (11.00 Uhr) auch in Brandenburg mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen werden. Als erste werden Bewohner in einem Pflegeheim im Landkreis Oberspreewald-Lausitz geimpft. An den folgenden Tagen sind weitere Aktionen mit mobilen Impfteams in Einrichtungen im Landkreis Havelland und in Cottbus geplant, wie das Gesundheitsministerium berichtete. Von Dienstag an sollen auch die Mitarbeiter in den Krankenhäusern gegen das Coronavirus geimpft werden. Zwei Impfzentren in Potsdam und Cottbus starten am 5. Januar.

Am Samstag war die erste Lieferung mit 9750 Impfdosen unter Geleitschutz der Bundespolizei in Brandenburg eingetroffen. Aus Sicherheitsgründen wird der Impfstoff von Biontech und Pfizer an einem geheimen Ort gelagert. Nach Angaben des Innenministeriums werden bis zum Jahresende weitere Lieferungen mit insgesamt rund 30 000 Impfdosen erwartet.