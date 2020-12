In Berlin beginnen die Impfungen gegen das Coronavirus

Berlin. In Berlin sollen am heute Morgen die Impfungen gegen das Coronavirus beginnen. Zuerst sind die Bewohner der Pflegeheime an der Reihe, die als besonders gefährdete Gruppe gelten. Dafür stehen 60 mobile Impfteams zur Verfügung. Die Einsatzzentrale ist im alten Terminal C des Flughafens Tegel untergebracht. Sie hat die Routen für den Impfauftakt festgelegt. Nach deren Angaben sind pro Team künftig 50 Impfungen am Tag geplant. Die Teams fahren Pflegeheime in der ganzen Stadt an.

Auch die Mitarbeiter der Pflegeheime sollen parallel geimpft werden. Dafür geht am Sonntagnachmittag (14.00 Uhr) das mit 80 Impfkabinen größte der sechs Berliner Impfzentren in Betrieb. Es ist in der Arena-Halle in Treptow untergebracht, in der sonst Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden.

Der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin zufolge sind vom 27. bis zum 30. Dezember täglich 90 Ärztinnen und Ärzte in den mobilen Impfteams und im Treptower Impfzentrum im Einsatz. Die Impfungen sollen in der Woche nach Weihnachten fortgesetzt und künftig ausgeweitet werden. Wann genau und in welcher Reihenfolge die übrigen fünf Impfzentren starten, ist noch nicht bekannt.

Die Kapazitäten sind zunächst begrenzt durch die Menge an Impfstoff, der zur Verfügung steht. Für den Start hat Berlin nach Angaben der Gesundheitsverwaltung zunächst 9750 Impfdosen von Biontech erhalten. Der Impfstoff kommt laut der Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nur nach und nach. Die SPD-Politikerin rechnet damit, dass die Impfungen für die Bewohner in den Pflegeheimen bis Anfang Februar dauern werden, die der Pflegekräfte bis Mitte Februar.

Im neuen Jahr sollen zunächst auch Berlinerinnen und Berliner über 80 Jahre geimpft werden, die nicht in Pflegeheimen wohnen. Sie erhalten laut Gesundheitsverwaltung schriftlich eine Einladung und müssen dann einen Termin in einem der Impfzentren vereinbaren.