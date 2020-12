Corona-Tagebuch: Früher war mehr Lametta

Am Brandenburger Tor ist es viel zu voll, und nicht alle halten sich an die Abstandsregeln und das Mundschutz-Gebot, beobachtet Peter Zander.

Berlin. Weihnachten im Corona-Lockdown: vielleicht die schmerzlichste Prüfung in diesem prüfungsreichen Jahr. Am Montag lässt die EU-Kommission, wie erwartet, den Impfstoff von Biontech und Pfizer zu. Aber noch am Vortag muss man von einer aggressiven Virus-Mutation erfahren. Die EU schnürt noch in letzter Minute und buchstäblich unterm Tannenbaum einen Brexit-Notvertrag. Und der Bundespräsident wirbt in seiner Weihnachtsansprache im Fernsehen für Zuversicht in Zeiten der Pandemie.

Sonntag. Vierter Advent. Heute zünden wir am Adventskranz alle Kerzen an. Aber „Alle Jahre wieder“, das sonst so wohlig stimmende Weihnachtsritual, greift dieses Jahr leider nicht. Wo alle gebeten werden, möglichst nicht zu verreisen und höchstens mit einem zweiten Haushalt zu feiern. Feststimmung mag sich da nicht recht einstellen.

Bei mir kommt erschwerend hinzu, dass ich vergangenen Montag einen Fahrradunfall hatte. Dabei arbeite ich seit über einem Dreivierteljahr im Home-Office. Aber alle zwei Wochen fahre ich ins Büro, um Post abzuholen. Wie so viele meide ich wegen Corona öffentliche Verkehrsmittel und nehme das Rad. Auf dem Weg zur Arbeit ist mir noch nie etwas passiert, aber diesmal brachte mich eine wohl raubereifte Stelle zu Fall: Ich knallte auf Kopfsteinpflaster. Platz- und Schürfwunden. Und ein gebrochener Ellenbogen. Der Arm steckt jetzt in einem dicken Verband.

Auch das noch: Unser Autor hat sich bei einem Fahrradunfall den Arm gebrochen. Zum Glück bekam er einen weiten Lodenmantel geliehen, der ihn beim Spaziergang gegen die Kälte schützt.

Foto: Peter Zander

Natürlich ist es, man macht ja keine halben Sachen, der rechte Arm, also die Schreibhand. Auch dieser Tagebuch-Eintrag entsteht nur langsam, mit links. Das hilft aber, das Ganze zu verarbeiten. Denn der Weihnachtsblues geht ja weiter: Just einen Tag, bevor die EU den Impfstoff von Biontech und Pfizer freigeben will, macht die Nachricht einer aggressiveren Mutation des Virus die Runde, gegen die der Impfstoff womöglich gar nicht wirkt.

Um uns den Tag dennoch zu versüßen, backen wir noch mal Weihnachtsplätzchen. Wobei mein Part situationsbedingt auf das Ausstechen des Teigs beschränkt bleibt. Dabei kommen wir unweigerlich wieder auf Corona zu sprechen. Es gibt ja diese Ausstechformen von Virusbällen und Mundschutzgesichtern. Aber hat die irgendwer benutzt? Und könnte einem so ein Plätzchen überhaupt schmecken?

Wir backen Hildabrötchen, ganz traditionell. Und schenken einige davon dem älteren Ehepaar, das neben uns wohnt, die guten Seelen des Hauses. Die kriegen sonst über Weihnachten immer ganz viel Besuch. Auch das fällt dieses Jahr aus. Die Plätzchen sind da vielleicht ein kleiner Trost. Abends in den Nachrichten ein bisschen Entwarnung: Nichts weise darauf hin, dass der Impfstoff bei der Mutation weniger effektiv sei.

Infizierte in Berlin: 20.163, Tote: 1007.

Plätzchen mit Mundschutz oder in Form des Coronavirus - wer backt die eigentlich, fragt sich unser Autor.

Foto: Peter Zander

Montag Als erstes kontaktiere ich meine Bekannten in London. Es geht ihnen gut. Genaueres über die Virus-Variante wissen sie aber auch nicht. Nach Deutschland wollten sie an diesem Weihnachten nicht kommen. Spätestens jetzt geht das sowieso nicht mehr. Die Grenzen zur EU sind dicht: Ein Vorgeschmack auf einen harten Brexit?

Nachmittags kommt ein guter Freund zum Spazieren vorbei. Mir wurde dankenswerterweise ein weiter, ärmelloser Lodenmantel geliehen. Wegen des verbundenen Arms konnte ich keine meiner Jacken schließen und deshalb immer nur kurz raus. Jetzt darf es endlich länger sein. Der Freund will über die Feiertage zu seiner Mutter nach Bayern. Deshalb ging er am Sonntag zum Schnelltest in den Kit Kat Club. Weil dort absurderweise nur mittwochs bis sonntags getestet wird, auch vor Weihnachten, musste er anderthalb Stunden draußen warten. Das war wie 1999, meint er, lakonisch auf seine Club-Zeit anspielend. Diesmal hat er aber eine Kanne Tee mitgenommen, wegen der Kälte.

Eigentlich wollte er mit einem Mietwagen fahren, doch die sind längst ausgebucht. Jetzt nimmt er den Flieger und hat Angst vor einer zu vollen Maschine. Wir verabschieden uns ohne Umarmung. Das fühlt sich immer schrecklich an. Berührung mit dem Ellenbogen verbietet sich aber auch. Ein Lichtblick immerhin: Heute ist Winteranfang. Ab jetzt werden die Tage wieder länger.

Infizierte in Berlin: 19.873, Tote: 1024.

Dienstag. Der Horror dieses Jahres nimmt kein Ende. Immer gibt es noch eine schlimme Nachricht, die fassungslos macht. Heute ist der Funke Medien Verlag, zu der auch die Morgenpost gehört, gehackt worden. Morgen wird es nur eine Notausgabe geben, und die Folgen werden unsere Redaktionen wohl lange spüren. Ich bin einmal mehr bestürzt über die kriminellen Energien in der Welt. Wer tut sowas? Noch dazu bei einem Zeitungsverlag, der seine Leser informieren will. Und dann auch noch in der Weihnachtszeit.

Die meisten Kirchen sagen heute ihre geplanten Weihnachts-Gottesdienste ab. Wir wollten uns auch für einen anmelden. Die wenigen Plätze waren aber längst ausgebucht. Nun kann man höchstens in der Kälte stehen. Für viele wird das schmerzhaft sein. Andererseits war es nie zu verstehen, warum Theater und Museen schließen mussten, während Gotteshäuser weiter offenstehen.

Infizierte in Berlin: 20.038, Tote: 1066.

Mittwoch. Eigentlich hatte ich heute einen Termin beim Friseur. Stattdessen sitze ich beim Chirurgen. Der bestätigt meine Befürchtung, dass ich den Verband noch über die ganzen Feiertage tragen muss. Weiße Weihnachten also, nur anders als erhofft. Beim Arzt im Wartezimmer zu hocken, scheint kurz vor Weihnachten noch trostloser als sonst. Dafür sind die Patienten viel aufmerksamer und netter zueinander. Beim Rausgehen wünscht man sich gegenseitig gute Besserung.

Den langen Rückweg laufen wir. Vorbei an lauter Schlangen vor Bäckereien und Feinkostläden. Aber das ist mal nicht Corona, sondern einfach Weihnachten. Wir haben glücklicherweise alle Einkäufe längst gemacht. Dafür decken wir uns spontan in einer Buchhandlung mit Büchern ein. Nach diesem anstrengenden Jahr muss man sich irgendwie belohnen.

Zuhause checke ich die letzten Mails des Jahres. Fast nur noch Weihnachtsgrüße. Aber selbst die klingen in diesem Jahr nicht so unbeschwert wie sonst. Alle hoffen nur, dass dieses schreckliche Jahr bald zu Ende geht. Mittags noch die Nachricht, dass Böllern an Silvester verboten wird. Gut so. Keine neuen Superspreader zum Jahreswechsel. Aber wie zum Trotz werden noch in der Nacht in unserem Kiez erste Kracher gezündet.

Infizierte in Berlin: 20.389, Tote: 1105.

Donnerstag. Heiligabend. Wir bleiben an Weihnachten ja immer in Berlin. Und genießen diese besondere Zeit, wenn die Stadt so leer ist. Ein Blick aus dem Fenster zeigt: Diesmal ist es anders. Kaum freie Parkplätze vor der Tür. Es scheint, ein Großteil hat Herrn Wielers Appell, nicht zu verreisen, beherzigt. Die Straßen sind dennoch gespenstisch leer.

Um die Mittagszeit spazieren wir vom Adenauerplatz bis zum Wittenbergplatz. Nur wenige Flaneure verlieren sich auf dem Ku‘damm. Freilich haben, bis auf Apotheken, kaum Geschäfte geöffnet. Und einige Läden, das fällt sehr auf, stehen jetzt ganz leer. Der Tauentzien ist so unbefahren, dass, wie bei Hitchcock, Vögel die Straße usurpiert haben. Wir frotzeln was von „Taubenzieh‘n“. Nicht mal vor dem KaDeWe gibt es eine Schlange, aber doch mehrere Menschen mit Tüten aus der Feinkostabteilung. Immerhin noch ein bisschen Weihnachts-Normalität. Und dann auch mal eine gute Nachricht: Die EU hat sich mit Großbritannien kurz vor dem Fest doch noch auf einen Brexit-Vertrag geeinigt.

Eigentlich wollte ich dieses Jahr lauter Weihnachts-Karten schreiben, geht aber nicht mit der linken Hand. Deshalb rufe ich nachmittags unsere Liebsten an. Meine Mutter nimmt es bewundernswert. Sie ist Dialyse-Patientin, auch heute war sie bei der Blutwäsche. Sie hält sich tapfer an alle Sicherheitsbestimmungen, auch meine Tante hat kurzfristig entschieden, erstmals nicht bei ihrer Tochter zu feiern. Es scheint, als ob die Älteren am besonnensten agieren. Die Kriegsgeneration hat da ganz anderes durchgemacht. Es ist eher meine Generation, die damit schwerer umgehen kann. Von Freunden, Geschwistern und Cousinen, so erfahre ich, hält sich nicht jeder daran, nur in zwei Haushalten zu feiern.

Bei uns ist die Heilige Nacht dagegen vor allem eine stille Nacht. Sonst feiern wir immer mit Freunden. Diesmal wollten wir per Zoom miteinander speisen. Aber selbst das hat sich zerschlagen: bei mir wegen des gebrochenen Arms, meinen Mann plagt eine Gastritis. Wir sind also ganz allein zu Haus. Eigentlich eine traurige Konstellation. Und doch empfinden wir an diesem Abend ganz stark und bewusst die Freude, dass wir uns haben, dass es uns doch gut geht und keiner in unserem Bekanntenkreis Weihnachten im Krankenhaus verbringen muss.

Infizierte in Berlin: 20.148; Tote: 1116.

Weihnachtlicher Spaziergang Unter den Linden. Unser Autor freut sich an der festlichen Beleuchtung.

Foto: Peter Zander

Freitag. Die letzten Weihnachtsanrufe, die wir gestern nicht geschafft haben. Man will ja keinen bei der Bescherung stören. Aber alle erzählen ähnliches: dass Heiligabend wegen Corona ganz anders war als sonst. Ein alter Loriot-Sketch wird wieder ganz aktuell: Früher war mehr Lametta. Und auch über einen Weihnachtsfilm-Klassiker, „Kevin allein zuhaus“ wird jetzt anders geschmunzelt: Sind wir diesmal nicht alle Kevins? Ohne die üblichen Lieben um uns?

Das Weihnachtsessen mundet. Zumindest mir, der ich keine Gastritis habe. Die Sonne meines Lebens verwöhnt mich die Tage, ohne selber groß was davon zu haben. Das finde ich sehr rührend. Am späten Nachmittag ist uns dann noch nach etwas Weihnachtslichtern. In der Dämmerung fahren wir zum Brandenburger Tor, um die Weihnachtsbeleuchtung Unter den Linden zu genießen. Die U-Bahnen sind heute nicht so leer. Das mag auch an einem Gleisbruch bei der S-Bahn liegen. Auffallend viele halten sich hier nicht an den Maskenschutz. Als ob Weihnachten sie davon befreit hätte.

Auch vorm Brandenburger Tor achtet man nicht auf Abstand und rempelt für ein gutes Foto auch mal andere an. Es scheinen auch weit mehr Touristen in der Stadt, als man gedacht hätte. Das ist uns alles zu voll, wir verdrücken uns schon bald wieder. Abends spricht der Bundespräsident in seiner Weihnachtsansprache von Zuversicht und verspricht, dass wir das nächste Weihnachten wieder wie immer und ohne Masken feiern werden. Das finden wir ganz schön mutig.

Infizierte in Berlin: 19.295, Tote: 1118.

Sonnabend. An Weihnachten sind wir sonst immer kulturell unterwegs. Mindestens ein Konzertbesuch und ein Theaterabend. Fällt dieses Jahr alles weg und macht die Tage noch leiser. Immerhin bieten einige Häuser zu Weihnachten Stream-Angebote. Am Dienstag haben wir Katharine Mehrling und Barrie Kosky mit „Lonely House“ in der Komischen Oper erlebt. Und heute gibt es von der Schaubühne „Groß und Klein“. Keine aktuelle Produktion. Aber die Verfilmung einer alten Peter-Stein-Inszenierung mit der großartigen Jutta Lampe, die vor drei Wochen gestorben ist und vor zehn Tagen 77 geworden wäre. Sie noch einmal auf der Höhe ihres Schaffens zu erleben, das ist wirklich ein Geschenk.

Und dann gibt es noch weiße Weihnachten. Naja, zumindest ein paar Schneeflocken für eine knappe Stunde. Wann gab es das in Berlin zuletzt an Weihnachten? Sofort stürzen wir hinaus und genießen es, wie die Schneeflocken ins Gesicht fallen und auf der Nasenspitze kitzeln. Da ist sie dann doch noch, diese kindliche, selige Weihnachtsfreude, allem Corona zum Trotz.

Infizierte in Berlin: 19.338, Tote: 1128.

