Corona-ABC: Wie die Pandemie unsere Sprache prägt

Von AHA bis Zoom: Abkürzungen und Begriffe, die vor 2020 (fast) niemand kannte, sind nun in aller Munde. Wie Corona die Sprache prägt.

Berlin. Die Corona-Pandemie hat unser Leben verändert. Sie hat unser Privat- und Berufsleben auf den Kopf gestellt, den Mund-Nasen-Schutz salonfähig gemacht, Virologen ins Scheinwerferlicht katapultiert und medizinische Fachbegriffe in die Alltagssprache gebracht. Ob in der Schule, bei der Arbeit, beim Einkaufen oder beim Sport: Überall gibt es neue Regeln und Konzepte - oder einen Lockdown. Welche Begriffe werden überdauern, an welche werden wir uns bald nicht mehr erinnern? Unser Corona-ABC des Jahres 2020.

AHA+C+L: Aus einer griffigen Formel, wie man die Corona-Pandemie eindämmen kann, wurde im Laufe des Jahres 2020 ein umständliches Abkürzungsmonster. Die Bundesregierung entwickelte im März zunächst das Kürzel „AHA“, das für Abstand, Hygiene und Alltagsmaske steht — und ergänzte es im Sommer mit "C" und "L". Diese Buchstaben stehen für Corona-Warnapp und Lüften (s.u.).

Biontech: Die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus hat das Unternehmen aus Mainz weltweit bekannt gemacht. Auch hier handelt es sich um eine Abkürzung, genauer: um ein Akronym. Der Name des 2008 gegründeten Unternehmens steht für Biopharmaceutical New Technologies. Das Unternehmen schreibt sich selbst "BioNTech". Zwölf Jahre gibt es die Firma mit Sitz an der Goldgrube 12 in Mainz bereits, aber erst seit diesem Jahr kennt sie wohl jeder, wegen des Vakzins (s.u.).

Ugur Sahin, Vorstandsvorsitzender von Biontech.

Foto: Andreas Arnold/dpa

Corona-Warnapp: Rund 18,4 Millionen Deutsche kennen die App, die ihnen täglich sagt, ob und wie viele „Risiko-Begegnungen“ sie hatten. Entwickelt wurde sie von SAP mit der Deutschen Telekom. Die Angabe der Kosten variiert zwischen 8,5 und 69 Millionen Euro — je nachdem, was einbezogen wird. Damit sie sich rentiert und wirklich wirksam ist, müssten sie noch mehr Deutsche nutzen. Immerhin: Der sonst sehr kritische Chaos Computer Club hat keine Einwände gegen die App.

Drosten: Seit der "Spiegel" ihn als „verehrt und verhasst“ beschrieben hat, gilt der Virologe Christian Heinrich Maria Drosten als „kontrovers“. Der Charité-Institutsdirektor versucht, sich trotz des Medienansturms auf die Forschung rund um das Virus zu konzentrieren. Und: Er wird noch immer auf dem Fahrrad gesichtet, in Nordbahnhof-Nähe, zwischen Prenzlauer Berg und Charité.

ECMO: Die Abkürzung steht für "Extrakorporale Membran-Oxygenierung" und berührt das schlimmste Kapitel der Corona-Pandemie. Wenn Patienten einen sehr schweren Krankheitsverlauf haben, sorgt das ECMO-Gerät kontinuierlich für den Gasaustausch in der Lunge. Kohlendioxid wird aus dem Blut entfernt und Sauerstoff angereichert. Anschließend muss die Lunge das Atmen wieder neu lernen.

FFP2: Ein "Filtered Face Piece" - ein „gefiltertes Gesichtsteil“ - ist ein anderes Wort für eine Atemschutzmaske. Die Ziffern von 1 bis 3 stehen für verschiedene Stärkegrade des Schutzes. Ab FFP2 beträgt der Schutz rund 95 Prozent. Kosteten sie 2019 noch 60 Cent, sind sie jetzt für fünf Euro pro Stück zu kaufen.

Geisterspiele: Fußballspiele ohne Zuschauer auf den Tribünen sind etwas, was für Clubs und Fans vor 2020 unvorstellbar war - und dann Wirklichkeit wurde. Die Stille vor dem Schuss war zum Teil unerträglich. Zuschauer vom Tonband und Pappfiguren auf den Rängen lösten das Problem nicht. Fußball in vollen Stadien - eine weitere Hoffnung für 2021.

Hertha BSC spielt am 21. November gegen Borussia Dortmund vor leeren Rängen.

Foto: picture alliance / Matthias Koch

Hefe: Während des ersten Lockdowns gab es einige Tage, an denen abgepacktes Brot im Supermarkt knapp wurde. Deshalb kauften immer mehr Kunden Roh-Hefe, um sich zumindest ein Brot selbst backen zu können. Die Hefe-Produzenten stellten mehr Mitarbeiter ein. Der Hefe-Bedarf ist vorläufig gedeckt.

Inzidenz: Das lateinische Wort „Incidere“ bedeutet „vorfallen, sich ereignen“. Die Anzahl der Neuerkrankungen, die in einem bestimmten Zeitraum auftreten, wird als Inzidenz bezeichnet. Wenn die 7-Tage-Inzidenz einer Region die Zahl von 50 überschreitet, werden Maßnahmen ergriffen.

Joggen: Das Aufkommen an Läufern soll während des Lockdowns um 42 Prozent gestiegen sein - auch, weil das Ausüben vieler anderer Sportarten untersagt beziehungsweise die Sportanlagen geschlossen waren. Irgendwie muss man sich ja bewegen und das Corona-Fett reduzieren, haben sich wohl viele gedacht. Experten empfehlen einen Abstand von zehn Metern bei Laufen - wegen der Aerosole.

Kohorte: Wie "Herde" ist "Kohorte" ein Wort, an das wir uns in diesem Jahr gewöhnen mussten. Ursprünglich bezeichnet es einen „umfriedeten Raum“, also eine Gruppe von Menschen, die zusammen kämpfen. Im Zusammenhang mit der Pandemie ist es eine Gruppe von Patienten mit gemeinsamen Symptomen.

Lüftungskonzept: Flugzeuge, Schulen, Büroräume, neue Wohnhäuser - plötzlich brauchen alle ein Konzept, das für die Belüftung sorgt. In Schulen bestand das bislang aus Stoß- und Querlüften für drei bis vier Minuten - vor, nach und einmal während des Unterrichts. Es ist der Winter der dicken Pullover, am besten doppellagig getragen.

Schulunterricht in Corona-Zeiten: Schüler lernen in dicken Kapuzenpullis und Jacken bei geöffnetem Fenster.

Foto: picture alliance / Frank May

Mindestabstand: In Österreich war das Wort des Jahres „Babyelefant“. Der ist nämlich 1,5 Meter lang, also ungefähr so groß wie der Mindestabstand, der zwischen zwei Menschen aus unterschiedlichen Haushalten in der Öffentlichkeit eingehalten werden soll.

Nies-Etikette: Benimmregeln haben wieder Konjunktur, das Corona-Virus hat die Liste erheblich erweitert. Sich von seinen Mitmenschen wegdrehen, auf Abstand gehen, in ein Einmaltaschentuch oder in die Armbeuge niesen: So macht man 2020 "Hatschi", um möglichst wenig Sekret zu verteilen.

Öffnungsdiskussionsorgie: Eines der schönsten Wortmonster aus dem Jahr 2020. Die Kanzlerin wollte in einem Gespräch verhindern, dass die Bundesländer einander übertrumpfen mit der Rücknahme der Lockdown-Regeln. Doch um den Inhalt ging es da schon längst nicht mehr. Denn: Die Kanzlerin hatte "Orgie" gesagt!

Pop-Up-Radwege: Eine der wenigen positiven Entwicklungen, die der Lockdown für Berlin mit sich brachte. Rund 22 Kilometer Radwege wurden neu gebaut, pro Kilometer sind Kosten von rund 10.000 Euro entstanden. Nicht alle werden für die Ewigkeit sein, aber vielleicht der Beginn einer Verkehrswende.

Radfahrer sind auf dem Pop-up-Radweg am Halleschen Ufer unterwegs.

Foto: Paul Zinken / dpa

Querdenker: Mit dem Buchstaben "Q" fangen die Querdenker an. Sie sind eine sehr gemischte Gruppe von Corona-Leugnern und Maßnahmen-Kritikern und machten 2020 mit zahlreichen Demonstrationen von sich reden.

Risikogruppe: Ein sehr offener Begriff, der die Menschen bezeichnet, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, einen schweren Verlauf bei einer Corona-Infektion zu erleiden. Dazu gehören Menschen mit einer Lungenkrankheit, Asthma, geschwächtem Immunsystem oder einem Alter über 60. Zu letzterer Gruppe gehören allein in Deutschland 22 Millionen Menschen.

Superspreader: Es klingt wie eine Auszeichnung, schließlich ist „Super“ zunächst etwas Positives. Ein Spreader ist allerdings im Pandemie-Zusammenhang jemand, der andere infiziert. Wenn er wirklich viele gleichzeitig infiziert, dann wird er der Superstar unter den Spreadern. Die meisten Superspreader dürften das Virus allerdings ohne Vorsatz verteilen.

Triage: Im Französischen heißt „trier“ sortieren. Im Medizinischen hat sich der französische Begriff durchgesetzt für ein gesetzlich nicht näher bestimmtes Verfahren, nach dem Ärzte ad hoc entscheiden, welcher Fall in der medizinischen Hilfeleistung bevorzugt behandelt werden sollte.

Ein Pfleger überwacht die Monitore bei einem Patienten auf einer Covid-19-Intensivstation.

Foto: picture alliance/dpa/Bodo Schackow

Überbrückungshilfen: Die Überbrückungshilfe kam im März, im Dezember und kommt hoffentlich auch im Januar - sicherlich für manche auch im November. Die Soforthilfe-Maßnahmen der Bundesregierung sorgten bei einigen für zumindest temporäre Hilfe und Beruhigung. Dass Rekordschulden irgendwann zurückbezahlt werden müssen - klar. Das konnten wir aber auch in den vergangenen Jahren gut ignorieren.

Vakzin: Warum „Impfstoff“ sagen, wenn es Lateinisch geht? Durch diesen Begriff wird auch deutlich, dass die erste Impfung eine gegen Kuhpocken war. "Vacca" ist Lateinisch und bedeutet Rind.

Wellenbrecher-Lockdown: Diese spezielle Form der Massenquarantäne wurde in Deutschland im November 2020 probiert. Dadurch sollte die zweite Welle an Erkrankungen „gebrochen“ werden. Allerdings kam es nur zu einer leichten Abflachung des Infektionsgeschehens.

X-Men: Der zwölfte Film der X-Men-Reihe kam im Jahr 2020 von der Öffentlichkeit völlig unbemerkt ins Kino. Ähnlich ging es den Filmen Tenet, Hexen Hexen und Jim Knopf.

Yoga: Es gibt auf YouTube nicht nur ein Video, in dem Yogalehrer und Fitnesstrainer zeigen, wie man sich entspannt. Es tut gut, Menschen zu sehen, die sich bei Sonne im Freien bewegen. Es gibt Videos mit Yoga-Treatments auf Wiesen, auf Plätzen, auf Dächern und am Strand. Mitmachen empfohlen.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) tagt per Videokonferenz, hier mit den Mitgliedern des Europäischen Rates im Bundeskanzleramt im Juni 2020.

Foto: picture alliance/dpa/Bundespresseamt/Sandra Steins

Zoom: „Man kann sehen, wie Sie mit den Augen rollen, Herr Söder!“ Das wohl schönste Zitat aus der Video-Konferenz der Ministerpräsidenten gewinnt auch deshalb, weil alle gerade Ähnliches erleben in den Zoom-Konferenzen, bei denen wir uns privat und beruflich treffen. Es war die erfolgreichste App 2020, was auch zeigt, dass ein Konkurrent wie Skype innerhalb weniger Wochen in Bedeutungslosigkeit versinken kann.

