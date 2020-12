9750 Impfdosen erreichen Brandenburg: 30 000 mehr erwartet

Auch in Brandenburg ist die erste Lieferung des langersehnten Corona-Impfstoffs eingegangen. Am Sonntag können die ersten Impfungen in Pflegeheimen starten. Und Nachschub ist auch schon in Sicht.

Potsdam. In Brandenburg ist die erste Lieferung des Impfstoffs gegen das Coronavirus eingetroffen. Die 9750 Impfdosen seien am Vormittag angeliefert worden, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Aus Sicherheitsgründen werde der Impfstoff von Biontech und Pfizer an einem geheimen Ort gelagert. Der Transport fand unter Geleitschutz der Bundespolizei statt. Nach Angaben des Innenministeriums werden bis kommenden Donnerstag weitere Lieferungen mit insgesamt rund 30 000 Impfdosen erwartet.

Die Impfungen in Brandenburg mit einem mobilen Team sollen am Sonntag in einer Pflegeeinrichtung im Landkreis Oberspreewald-Lausitz beginnen. Danach sind Impfungen in Heimen in den Landkreisen Havelland und in Cottbus geplant. Von Dienstag an sollen Mitarbeiter in den Krankenhäusern geimpft werden. Die Eröffnung zweier Impfzentren in Potsdam und Cottbus ist für den 5. Januar geplant. Anschließend sollen bis Anfang Februar weitere neun Impfzentren im ganzen Land aufgebaut werden.

Zur Terminvergabe soll vom 4. Januar an unter der Nummer 116 117 eine Hotline freigeschaltet werden, wie die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg berichtete. Dort sollen zunächst über 80-Jährige einen Termin bekommen. In den Zentren sollen sechs Impfteams jeweils bis zu zehn Bürger pro Stunde impfen. Dafür haben sich mehr als 1000 Ärzte freiwillig gemeldet. Der weitere Ablauf der Impfungen hängt vor allem von der Verfügbarkeit des Impfstoffs ab.

Die Zahl der Neuinfektionen blieb während der Weihnachtstage mit insgesamt gut 2800 von Mittwoch bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag unvermindert hoch. Insgesamt 56 Menschen starben in diesem Zeitraum im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in Brandenburg 912 Verstorbene registriert.

Corona-Hotspot war am Samstag der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit 524,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, dicht gefolgt vom Landkreis Elbe-Elster mit einem Wert von 507,7 und der Stadt Cottbus mit 404,3. Für ganz Brandenburg sank die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 257,8.