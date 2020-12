Berlin. Ein Auto hat in der Nacht zum Freitag in Berlin-Neukölln gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug zur Weserstraße Ecke Wildenbruchstraße aus, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag sagte. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Immer wieder werden in Berlin Autos durch Brände beschädigt oder zerstört.

( dpa )