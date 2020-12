Mehr Stalker in Brandenburg verurteilt

Potsdam. In Brandenburg sind in den vergangenen Jahren mehr Stalker verurteilt worden. In den Jahren 2018 und 2019 waren es jeweils zehn Menschen, die wegen Stalkings von den Gerichten in Brandenburg belangt worden sind, wie das Justizministerium auf Anfrage mitteilte. Die meisten Verurteilten waren demnach männlich, in beiden Jahren war nur eine Frau darunter. 2017 und 2016 waren es jeweils sieben Verurteilte, darunter zwei Frauen.

Die Länder haben den Bund nach Angaben des Ministeriums bei der jüngsten Justizministerkonferenz gebeten zu prüfen, ob sich der Schutz der Opfer verbessern lässt.