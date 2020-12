Auto brennt in Berlin-Pankow

Berlin. In Berlin-Pankow hat in der Nacht zum Donnerstag ein Auto gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. Ein Anwohner hatte das brennende Fahrzeug am Kissingenplatz bemerkt und die Rettungskräfte gerufen. Zwei weitere in der Nähe abgestellte Wagen wurden durch das Feuer leicht beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Laut Polizei wurden in diesem Jahr bis Anfang Dezember bei 332 Brandstiftungen 374 Fahrzeuge direkt angezündet. Das waren etwa ebenso viele wie 2019, als 343 Brandstiftungen an 362 Fahrzeugen gezählt wurden. Eine weitere noch unbekannte Zahl von Autos, die sich in der Nähe der Brandherde befanden, wurden durch die Feuer beschädigt.