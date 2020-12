Einsam zum Fest? "Silbertelefon" rund um die Uhr erreichbar

Silbernetz-Initiatorin Elke Schilling telefoniert in ihrem Büro.

Berlin. Für ältere Menschen, die sich einsam fühlen, gibt es von Heiligabend an eine Telefon-Hotline rund um die Uhr und deutschlandweit. Angesichts der Corona-Pandemie und der erheblichen Einschränkungen könnte die Nachfrage hoch sein. Die Initiatoren des Projektes Silbernetz, die das sogenannte Feiertagstelefon organisieren, erwarten an den Feiertagen bis zu doppelt so viele Anrufe wie bisher.

Von Heiligabend um 8.00 Uhr morgens bis Neujahr um 22.00 Uhr abends ist das "Silbertelefon" unter 0800 470 80 90 rund um die Uhr erreichbar. Es ist ein kostenfreies Angebot für Menschen ab 60 Jahre. Im vergangenen Jahr gingen nach Angaben des Silbernetzes beim sogenannten Feiertagstelefon 1560 Anrufe ein.