Berlin. In der Coronazeit haben vor allem Großstädter noch mehr den Hühnerhalter in sich entdeckt. Doch so manch einer ist mit dem Federvieh überfordert - und es landet im Tierheim. Annette Rost, Leiterin des Berliner Tierheims, hat bereits Alarm geschlagen: "Wir haben in diesem Jahr deutlich mehr Hühner als sonst, oft werden sie leider auch vom Veterinäramt gebracht", so Rost. Bei anderen Tierarten sieht die Entwicklung demnach positiver aus.

( dpa )