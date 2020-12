47-Jähriger bei Verkehrsunfall gestorben

Geltow. Ein 47-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Wildpark West und Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Dienstagabend mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, berichtete die Polizei am Mittwoch. Ersthelfer hätten vergeblich versucht, den Mann zu reanimieren. Dieser starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Zudem fing das Auto Feuer und brannte völlig aus. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

