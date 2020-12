Leute Weihnachten to go: Essen und Geschenke für Bedürftige

Berlin. Festtagsessen, Punsch und ein kleines Weihnachtsgeschenk to go: Da die großen Weihnachtsfeste für Bedürftige aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht stattfinden können, gibt es an verschiedenen Standorten der Berliner Stadtmission in diesem Jahr Weihnachten zum Mitnehmen. "Wir können nicht wie gewohnt drei Weihnachtsfeiern à 70 Gäste in unseren Räumen anbieten, aber wir versuchen dennoch für genauso viele Menschen einen schönen Weihnachtsabend zu gestalten", sagte Wilhelm Nadolny, der Leiter der Bahnhofsmission am Zoo.

Am frühen Nachmittag des 24. sollen dann vier Fenster aufgehen, damit die Gäste dort, wie auch bei der Stadtmission in der Nähe vom Hauptbahnhof, nacheinander die kleinen Weihnachtsgaben in Empfang nehmen können.

Auch vor der City-Station in der Nähe des Kurfürstendamms bekommen die Gäste an Heiligabend Kartoffelsalat und Würstchen, alkoholfreien Punsch und ein Geschenk. "Dieses Angebot ist vor allem für unsere älteren Gäste aus dem Kiez, die in Altersarmut leben und die Menschen mit Obdach, die nicht alleine sein wollen, aber nicht mehr so weite Wege auf sich nehmen können", erklärte die Leiterin Anna-Sofie Gerth. Die feierten teilweise seit Jahren in der City-Station Weihnachten.

Normalerweise seien dort immer um die 140 Gäste an Heiligabend zusammengekommen, sagte Gerth. In diesem Jahr rechne man dort pandemiebedingt etwa mit 100 Gästen. "Wenn 120 Gäste kommen, kriegen wir das aber auch noch hin."