Debüt für Torwart Karius bei Union - Andrich kehrt zurück

Berlin. Loris Karius steht erstmals in einem Pflichtspiel im Tor des 1. FC Union Berlin. Die Leihgabe des FC Liverpool kommt am Dienstagabend im Zweitrunden-Spiel des DFB-Pokals für die Eisernen gegen den SC Paderborn zum Einsatz. In der Fußball-Bundesliga hatte der 27-Jährige in allen bisherigen 13 Saisonpartien Andreas Luthe den Vortritt lassen müssen.

Nach seinen drei Spielen Sperre steht Robert Andrich erstmals seit dem Berliner Derby gegen Hertha BSC (1:3) Anfang des Monats wieder in der Startformation. Erstmals in der Anfangself vertreten ist der Japaner Keita Endo, der bislang nur zu Joker-Einsätzen gekommen war.

Trainer Steffen Baumgart setzt an seiner alten Wirkungsstätte für Paderborn auf die gleiche Formation wie beim 1:0 in der 2. Liga beim VfL Osnabrück am vergangenen Wochenende.