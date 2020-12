Böllern soll an mehr als 50 Orten in der Stadt untersagt werden. Shoppingfahrten nach Polen werden untersagt.

Corona Senat will Böllerverbot in Berlin ausweiten

Die gut 30.000 Bewohner der Berliner Pflegeheime sollen bis Mitte Februar gegen das Corona-Virus geimpft sein. Diesen Zeitplan nannte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag. Am Sonntag werden 40 mobile Impfteams von ihrer Basis am geschlossenen Flughafen Tegel starten. Man habe in den Pflegeheimen eine sehr hohe Anzahl von Infektionen und Todesfällen, begründete die Senatorin die Prioritätensetzjung. Parallel zu den Pflegebedürftigen wolle man auch die mehr als 20.000 Beschäftigten impfen.

Am Montag war noch die Rede davon gewesen, womöglich in der allerersten Runde auf den Schutz des Personals verzichten zu wollen. Nachdem aber nach der Gesundheitsministerkonferenz vom Montagabend klar ist, dass Berlin in mehreren Lieferungen bis zur ersten Januarwoche mehr als 90.000 Impfdosen bekommt, werden nun doch auch die mit Infektionen ebenfalls stark belasteten Pflegekräfte an die Reihe kommen.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Schriftliche Einladung zur Impfung in den Impfzentren

Noch im Januar sollen die Berliner im Alter von über 80 Jahren schriftlich zur Impfung in den Berliner Impfzentren eingeladen werden. Die Menschen müssen dann per Telefon oder online ihre beiden Termine für die Impfung vereinbaren. Das könne aber nur „Stück für Stück“ realisiert werden, weil Berlin pro Kalenderwoche nur 29.250 Dosen des Wirkstoffs von Biontech und Pfitzer bekommen werde. „Wir hoffen, dass alles gut und reibungslos funktioniert“, sagte Kalayci. „Wir bitten aber um Verständnis, da wir so etwas noch nie gemacht haben, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen dauert.“

Aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) können die Impfungen am Sonntag beginnen. Bis einschließlich zum 12. Januar seien alle Dienste der mobilen Impfteams und der sechs Impfzentren besetzt, teilte die KV mit. Vom 27. Bis zum 30. Dezember sollen zunächst täglich 90 Ärztinnen und Ärzte im Einsatz sein. Ab dem 4. Januar stehen den Angaben zufolge täglich 180 Ärzte für die Impfzentren und 29 Ärzte für die mobilen Teams zur Verfügung.

Böllerverbot soll ausgeweitet werden

Der Berliner Senat hat am Dienstag in einer Videokonferenz über weitere Konsequenzen in der aktuellen Corona-Lage beraten. Demnach soll das Feuerwerksverbot an Silvester ausgeweitet werden. Neben den beiden bereits beschlossenen Verbotszonen am Alexanderplatz und in der Schöneberger Palasstraße soll das Böllern an insgesamt mehr als 50 Orten in der Stadt verboten werden. Die Innenverwaltung soll die Liste der Verbotszonen erarbeiten. Außerdem wird künftig auch Berlinern die Shoppingfahrt nach Polen untersagt. Dazu wird die Eindämmungsverordnung nach dem Vorbild Brandenburgs ergänzt. Demnach dürfen auch Berliner sich künftig nicht mehr mit Feuerwerk und Zigaretten auf den Polenmärkten an der Grenze versorgen.

Um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern, hat der Senat darüber hinaus den verbesserten Mieterschutz bis Ende März 2021 verlängert. Mieterhöhungen bei den landeseigenen Wohnungsgesellschaften bleiben damit für Wohnungs- und für Gewerbemieter weiterhin ausgeschlossen. Die Unternehmen sind gehalten bei Corona-bedingten Mietrückständen kulant zu sein und gemeinsam mit den Mietern nach Lösungen zu suchen und auch Kündigungen zu verzichten. „Ich appelliere an die privaten Berliner Vermieterinnen und Vermieter, sich diesem Weg anzuschließen, sagte Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke). Zudem sollen die Einrichtungen der Behindertenhilfe Zuschüsse des Bundes in Höhe von 4,6 Millionen Euro erhalten, um Ausfälle durch die Pandemie auszugleichen. Sie konnten bislang nur schwer Hilfsgelder aus den verschiedenen Fonds beantragen. Das soll jetzt vereinfacht werden. Die Filmwirtschaft wird mit zehn Millionen Euro unterstützt, um die Schäden durch ausgefallene Dreharbeiten rückwirkend auszugleichen​.

Finanzsenator gibt Ausblick auf den kommenden Haushalt

Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) gab einen Ausblick auf den kommenden Haushalt. Demnach bestätigen sich die Befürchtungen der vergangenen Wochen, wonach dem Land künftig deutlich weniger Geld zur Verfügung steht. „Die Steuereinnahmen werden gegenüber den bisherigen Prognosen pro Jahr zwei Milliarden Euro geringer ausfallen“, sagte Kollatz. „Hinzu kommt die ab 2023 einsetzende jährliche Tilgungsverpflichtung in Höhe von 270 Millionen Euro für die Notfall-Kredite.“ Die Finanzlücke werde nicht dauerhaft durch Kredite auszugleichen sein, so dass sich Berlin über Ausgabenkürzungen verständigen müsse.

Die Verbreitung der sehr wahrscheinlich noch ansteckenderen Mutation des Covid-19-Virus bestimmt auch weiter die Politik in Europa. Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité beurteilt die Lage nach der Lektüre einer britischen Studie zur neuen Variante des Virus mit Skepsis. „Das sieht leider nicht gut aus“, schrieb Drosten im Kurztnachrichtendenst Twitter. Positiv sei aber, dass Fälle mit dem neuen Virus bislang nur in Gebieten zugenommen hätten, in denen die Gesamtinzidenz hoch oder ansteigend war. „Kontaktreduktion wirkt also auch gegen die Verbreitung der Mutante“, so Drosten.

Den Forschern macht insbesondere eine weitere Mutation mit der Bezeichnung N501Y Sorgen. Sie könnte den Daten zufolge dafür sorgen, dass das Virus besser an Zielzellen andocken kann. Zudem liege die Mutation an einer Stelle, an der auch bestimmte Antikörper des Menschen angreifen, um das Virus auszuschalten. „Deshalb ist es möglich, dass solche Varianten die Wirksamkeit beim Neutralisieren des Virus beeinflussen.“