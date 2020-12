60 Impfmobile fahren die Pflegeheime an

Berlin. Die mobilen Impfteams, die am Sonntag den 27. Dezember in Berliner Pflegeheimen mit der Impfung der Bewohner beginnen sollen, werden in 60 Kleinbussen unterwegs sein, die die Senatsverwaltung von der Autovermietung Enterprise angemietet hat. Zum Team gehören zwei Bundeswehrsoldaten als Fahrer und Dokumentar, ein von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) gestellter Arzt und eine medizinische Fachkraft. Die Ärzte werden für ihren Einsatz mit 120 Euro pro Stunde bezahlt, weil sie in der Zeit ihre Praxen schließen müssen. Jedes Fahrzeug bekommt täglich eine Kiste mit, in der Schutzkleidung, Spritzen, Tupfer und andere Impf-Utensilien verpackt sind. Den Impfstoff holen sie aus dem geheim gehaltenen Depot des Senats ab.

Man habe die Dienstpläne bis in den Januar hinein mit Medizinern besetzt, sagte KV-Vorstand Burkhard Ruppert am Dienstag am Flughafen Tegel, wo die Wagen stationiert sind. Man rechnet damit, pro Team und Tag etwa 50 Menschen in den Pflegeheimen impfen zu können, hieß es. Man gehe zunächst mal mit einer vergleichsweise niedrigen Zahl ran, sagte Ruppert, denn der Impfvorgang in den Heimen sei sicherlich zeitraubend. Vor allem die Einverständniserklärung für die Impfung etwa von den Betreuern dementer Patienten zu bekommen, sei nicht ganz einfach. Zumal das Robert-Koch-Institut die Vorlage für diese Erklärungen noch einmal geändert habe und man de jure bereits erklärte Einwilligungen nochmals einholen müsse, wie Ruppert sagte. Am Sonntag würden aber nicht gleich alle Impf-Busse unterwegs sein, gestartet werde zunächst mit 40.

Corona-Impfung: Über 80-Jährige sollen zur Impfung eingeladen werden

Die Heime seien bereits informiert, sagte die Sinja-Henrike Meyer-Rötz, die die Einsatzzentrale der mobilen Teams leitet. Die Touren werden in allen Bezirken beginnen. Für die Planung habe man die Lage, die Träger und die unterschiedlichen Bewohnerschaften berücksichtigt.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sagte, sie rechne damit, in etwa sechs Wochen alle mehr als 30.000 Bewohner der Pflegeheime gegen einen schweren Verlauf der Covid-19-Infektion schützen zu können. Die mehr als 20.000 Pflegekräfte sollen sich hingegen in Berlins größtem Impfzentrum in der Arena in Treptow impfen lassen.

Die über 80-Jährigen Berliner sollen per Brief zur Impfung eingeladen werden und dann telefonisch oder online einen Termin vereinbaren. Dieser Prozess wird im Januar beginnen und stufenweise verlaufen, weil erstens kurzfristig nicht genügend Impfstoff für alle verfügbar sein dürfte und zudem das Call-Center nicht überlastet werden soll. Albrecht Broemme, Projektleiter für die Impfzentren, rechnet mit einer Frist von fünf bis sechs Tagen vom Verschicken des Briefes bis zu ersten Terminvereinbarungen. Für die betagten Impf-Kandidaten werde es eigens Shuttle-Busse von großen S- oder U-Bahnhöfen zu den Impfzentren etwa in der Arena oder im Terminal c des früheren Flughafens TXL geben. Derzeit baut der ehemalige Berliner Feuerwehrchef das Call-Center auf. Es wird in der Halle 25 auf dem Messegelände angesiedelt und mit bis zu 200 Bundeswehrsoldaten besetzt.

General Jürgen Uchtermann betonte die hohe Motivation der Soldaten, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu helfen. Insgesamt seien in Berlin 450 Bundeswehr-Angehörige in den Gesundheitsämtern für die Kontaktnachverfolgung eingesetzt, die gleiche Anzahl helfe in den Impfzentren und in den mobilen Impfteams.

Alle Beteiligten warben bei den Bürgern um Verständnis, wenn nicht alles gleich reibungslos laufe. „Wir machen das alle zum ersten Mal“, sagte KV-Vorstand Ruppert. Gleichwohl streben alle an, das Impfen etwa in der Mitte des Jahres in die normalen Hausarztpraxen verlagern zu können. Das sei dann möglich, wenn ein weniger sensibler Impfstoff als der von Biontech und Pfitzer zur Verfügung stehe, der nicht so stark gekühlt werden müsse.​