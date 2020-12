Fenster von Seniorenheim und Kita von Stahlkugeln getroffen

Strausberg. Innerhalb weniger Tage sind in Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) mehrere Fester mit kleinen Stahlkugeln beworfen worden. Die Geschosse hätten unter anderem die Scheiben eines Seniorenheimes und einer Kindertagesstätte getroffen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei allen der doppelt verglasten Fenster wurde jedoch nur die äußere Scheibe durchschlagen. An einem der Tatorte wurde eine der womöglich genutzten Stahlkugeln gefunden.

Die Beamten vermuten, dass die Täter eine Zwille benutzten, um den rund ein Zentimeter großen Kugeln den nötigen Druck zu verleihen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Weitere Details zu den Hintergründen der Taten zwischen Freitag und Montag sowie zu den Tätern waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei bat mögliche Zeugen, Beobachtungen zu melden.