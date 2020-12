Film Zehn Millionen Euro für Berliner Filmbranche in Corona-Krise

Berlin. Der Berliner Senat will die Filmbranche mit zehn Millionen Euro unterstützen. Damit können Corona-bedingte Schadensfälle bei Dreharbeiten rückwirkend bis zum 1. November 2020 abgefedert werden, wie der Senat am Dienstag nach seiner Sitzung mitteilte. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erklärte dazu, ohne den Ausfallfonds wäre das Risiko von Dreharbeiten in Zeiten der Pandemie für Produzenten und Produzentinnen unüberschaubar.

Sechs Millionen Euro gehen demnach in den sogenannten Ausfallfonds I für Ausfälle bei Kino- und Serienproduktionen in Berlin, die vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert werden. Vier Millionen Euro im Ausfallfonds II sollen TV- und Streaming-Projekte von Berliner Produzenten absichern. Die Film- und Fernsehbranche gilt für die Hauptstadtregion als wichtiger Wirtschaftsfaktor.