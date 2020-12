Neues Bürohaus für den Bundestag wird aus Holz gebaut

Berlin. Der Bundestag bekommt ein neues Bürogebäude, das auf sieben Etagen aus vorgefertigten Holz-Modulen entstehen soll. Der Neubau nach Plänen des Architekturbüros Sauerbruch Hutton soll rund 400 Büros beherbergen und bis Ende 2021 fertig sein, teilte das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) am Dienstag mit. Das Gebäude entsteht in Nachbarschaft des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses des Bundestags auf dem sogenannten Luisenblock West westlich der Luisenstraße in Berlin-Mitte.

Eine Glasfassade soll das Hochhaus zur S-Bahntrasse nach Norden abschließen und sich zu einem begrünten Aufenthaltsbereich öffnen. Die Baumaterialien - Vollholz und Stahlbeton - sollen sichtbar bleiben, teilte das BBR weiter mit. Die vorgefertigten Module können auf der Baustelle montiert werden. Sie sollen bereits Teile der Haustechnik, Fenster und sogar Bodenbeläge enthalten.