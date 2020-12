Hertha BSC dankt Fans für Unterstützung während Corona

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat sich mit einer symbolischen Geste für die Unterstützung der Fans in der Corona-Krise bedankt. Als "Herthaner des Jahres" wurde 2020 nicht wie üblich ein einzelner Spieler ausgezeichnet, sondern die gesamte Anhängerschaft. "Ihr alle seid unsere Herthanerin und unser Herthaner des Jahres", schrieb der Club am Dienstag auf der eigenen Internetseite.

Von Normalität könne weiter keine Rede sein, hieß es: "Die Anhängerinnen und Anhänger im Verein fehlen in jeder Partie, bei jedem Tor, bei jedem Schlusspfiff. Obwohl ihr nicht ganz nah dabei sein könnt, wissen wir um eure Unterstützung von zu Hause aus." Hertha wolle sich nicht an die Geisterspiele gewöhnen und hofft auf eine möglichst schnelle Rückkehr zur Normalität in naher Zukunft.

"Fußball ohne Fanemotionen ist nicht der Fußball, den wir lieben gelernt haben", schrieb der Hauptstadtclub: "Umso mehr freuen wir uns auf den Tag, an dem wir wieder zusammen im Stadion sein können, um gemeinsam mit euch zu jubeln, zu feiern und ja, auch zu trauern oder zu schimpfen." In den vergangenen Jahren konnten die Fans auf herthabsc.de stets selbst ihren herausragenden Akteur des Kalenderjahres als Spieler des Jahres wählen.