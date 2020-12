Besucher nehmen unter Einhaltung der Sicherheitsabstände an einem Gottesdienst in der evangelischen St. Marienkirche in Berlin teil.

Manche Gottesdienste werden in Berlin an Heiligabend stattfinden, andere nicht. Ein Überblick.

Weihnachten Gottesdienste in Berlin an Heiligabend teilweise abgesagt

Gottesdienste an Heiligabend dürfen laut der aktuellen Corona-Verordnung weiterhin stattfinden. Dennoch haben sich einige Gemeinden entschlossen, ihre Messen abzusagen. Die katholischen und evangelischen Gemeinden in Berlin verfolgen verschiedene Strategien im Umgang mit Corona: Während das Erzbistum Berlin die Gemeinden bittet, Präsenz-Veranstaltungen an Weihnachten möglichst stattfinden zu lassen, bleibt den einzelnen evangelischen Gemeinden die Entscheidung vorbehalten, Messen abzusagen. So werden etwa die Gottesdienste der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche an Heiligabend nicht stattfinden.

„Wir als Gemeinden tragen die Verantwortung, den Menschen zu sagen: Vermeidet alle nicht notwendigen Kontakte“, sagt Martin Germer, Pfarrer der Gedächtniskirche. Er finde es dennoch schade, an Heiligabend keine Messe vor Ort feiern zu können. Er verweist auf Gottesdienste aus der Gedächtniskirche, die im Fernsehen oder Radio übertragen werden: An Heiligabend um 15 Uhr gibt es die Übertragung eines Gottesdienstes in der ARD, um 18 Uhr im Radiosender des RBB.

Gottesdienste im Berliner Dom an Heiligabend noch unklar

Die evangelische Gemeinde des Berliner Doms weiß derweil noch nicht, ob sie ihre Gottesdienste stattfinden lässt. „Wir befinden uns derzeit in Abstimmung“, sagte eine Mitarbeiterin am Dienstagvormittag. Informationen könne man dann der Website der Gemeinde entnehmen.

Die Gemeinde der St. Marienkirche am Alexanderplatz feiert hingegen kurze Gottesdienste im Freien. Zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr werden jeweils im Stundentakt 30-minütige Gottesdienste vor der St. Marienkirche abgehalten. An dem um 17.30 Uhr wird Bischof Stäblein teilnehmen. Gesungen wird am Ende jeder Veranstaltung nur ein Lied. Die Kirche verweist zudem auf die zahlreichen digitalen Angebote auf ihrer Website. Obwohl viele Veranstaltungen vor Ort abgesagt werden, bleiben die evangelischen Kirchen offen für Besucher, die dort beten oder Kontakt mit den Pfarrerinnen und Pfarrern suchen möchten.

Auch das Erzbistum Berlin bat alle Gemeinden, Kirchen für Besucher offen zu lassen. Auch geplante Messen sollten wenn möglich nicht abgesagt werden, sagte Pressesprecher Stefan Förner. Dies sei eine Möglichkeit um Besucherströme zu entzerren. Allerdings werden alle Messen verkürzt auf maximal 45 Minuten. Auch Krippenspiele werden in ganz Berlin abgesagt.

Erzbistum veröffentlicht keine detaillierte Auflistung der Messen

Eine detaillierte Auflistung der Messen werde das Erzbistum im Gegensatz zu den Vorjahren nicht veröffentlichen, sagt Förner. Das sei Absicht. „Wir möchten Menschen bitten, sich in ihrer direkten Nachbarschaft nach Gottesdiensten zu erkundigen, um lange Wege zu vermeiden“, erklärt Förner, „und wir möchten sie bitten, an Heiligabend zeitlich flexibel zu bleiben.“

Für alle Präsenz-Gottesdienste in katholischen Kirchen müssen Interessierte sich im Vorfeld anmelden. Allerdings ist die Anmeldung in vielen Fällen nicht möglich, weil die Plätze in den Kirchen schon belegt sind. Das ist etwa der Fall bei der Messe an Heiligabend um 21 Uhr in der Kirche St. Joseph in Wedding mit Erzbischof Heiner Koch. Auch für das Weihnachtslob und die Christmette der St. Ludwig-Gemeinde in Wilmersdorf können keine Plätze mehr gebucht werden.

Die Gemeinde der Heilig Geist-Kirche in Westend hat ihren geplanten Gottesdienst an der Preußenallee sowie ihre Christmette an Heiligabend abgesagt. Am 1. Weihnachtsfeiertag bietet sie wieder Messen vor Ort an, um 9.45 und 11.45 Uhr. Besucher müssen sich online anmelden, es gibt noch Plätze.