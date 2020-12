Berliner Erzbischof ruft zu "besonnenen Weihnachten" auf

Berlin. Der katholische Erzbischof von Berlin, Heiner Koch, hat dazu aufgerufen, angesichts der Corona-Pandemie Familienfeiern und Gottesdienste zu Weihnachten besonnen zu feiern. Wegen der Corona-Pandemie sei eine Begrenzung der Kontakte nötig, erklärte Koch als Vorsitzender der Kommission Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz am Montag. Weihnachten nicht wie gewohnt feiern zu können, sei für ihn ein schwer zu ertragender Gedanke. Der Schutz der Menschen habe aber Vorrang.

Dazu seien Solidarität, Selbstdisziplin und Verzicht sowie die Bereitschaft nötig, das Weihnachtsfest anders zu feiern als gewohnt und auf liebgewordene Rituale und Begegnungen zu verzichten, erklärte Koch weiter. Es sei ihm ein Herzensanliegen, dass alle Gläubigen, die an einem Gottesdienst teilnehmen möchten, dies auch tun könnten. Dafür gebe es auch veränderte Formate für Gottesdienste.

So stellen sich auch die Kirchen in Berlin und Brandenburg auf den Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus ein. Geplant sind Angebote wie Singen vom Balkon zu Heiligabend, Beten im Freien oder Weihnachtsboxen. Die Teilnahme an den Gottesdiensten ist in den meisten evangelischen und katholischen Gotteshäusern nur mit einer Anmeldung möglich. In vielen Kirchen sind die Plätze aber schon seit Wochen vergeben.