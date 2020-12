Carsharingauto gestohlen: Polizist am Kopf verletzt

Berlin. Bei einer Festnahme ist ein Polizeibeamter in Berlin-Wilmersdorf mit einem Stock am Kopf verletzt worden. Ein Jugendlicher habe während des Einsatzes am späten Sonntagabend Widerstand geleistet und den Polizisten mit einer Art Schlagstock verletzt, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit.

Nach ersten Erkenntnissen habe der Jugendliche zuvor zusammen mit zwei anderen jungen Männern ein Auto einer Carsharing-Firma gestohlen. Das Fahrzeug konnte am Bayerischen Platz (Schöneberg) ausfindig gemacht werden - die drei Tatverdächtigen flüchteten. In der Wexstraße (Wilmersdorf) kam es dann zu der Festnahme und der Körperverletzung.