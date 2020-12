Videoreportage Im Video: Raser in Berlin

Berlin. Die Zahl der Verfahren gegen Autoraser in Berlin steigt weiter: Bis Ende dieses Jahres werde man durchschnittlich bei drei Verfahren am Tag liegen, heißt es aus der für diese Delikte zuständigen Amtsanwaltschaft. Vor allem im Frühjahr, während des ersten Lockdowns, seien sehr viele Raser unterwegs gewesen. Denn die Straßen waren leerer als sonst, das nutzten die Raser aus. Sehen Sie hier das exklusive Video zu Rasern in Berlin.