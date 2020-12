Marke überschritten: Mehr als 1000 Pandemietote in Berlin

Vor manchem Testzentrum bilden sich lange Schlangen. In Berlin steigen die Corona-Zahlen. Seit dem Frühjahr sind mehr als 1000 Menschen in der Hauptstadt nach einer Infektion gestorben.

Berlin. Rund zehn Monate nach Pandemiebeginn ist in Berlin die Zahl der nach einer Corona-Infektion gestorbenen Menschen auf mehr als 1000 gestiegen. Am Sonntag stieg die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 1007, wie aus dem Lagebericht vom Sonntag hervorging. Am Samstag und Sonntag wurden 23 neue Todesfälle gemeldet.

Das Robert Koch-Institut (RKI) geht bundesweit von einer Dunkelziffer an weiteren Pandemietoten aus, da die Corona-Infektion nicht bei jedem Patienten erkannt werde.

Binnen eines Tages wurden am Sonntag 516 neue Infektionen gemeldet, am Vortag waren es 1325 gewesen. An Sonntagen und Montagen sind die erfassten Fallzahlen in der Regel niedriger als an den übrigen Wochentagen, weil nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten melden und auch weniger getestet wird.

Vor Weihnachten scheinen Menschen auch noch auf einen Schnelltest zu setzen. Am Sonntag bildeten sich vor einem Testzentrum am Kitkat-Club lange Schlangen.

Mehrere Anbieter werben mittlerweile für kostenpflichtige Schnelltests. Dabei müssen Proben nicht extra zum Auswerten ins Labor geschickt werden, das Ergebnis liegt schneller vor. Durchgeführt werden müssen sie von medizinisch geschultem Personal. Sogenannte Antigen-Tests reagieren weniger empfindlich als Labortests.

Seit dem Frühjahr wurden in Berlin offiziell 87 077 Infektionen gemeldet. Als genesen gelten 65 907 Menschen. Unverändert stand die Corona-Ampel des Senats auch am Sonntag bei zwei Indikatoren auf Rot: bei der Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten (unverändert knapp 30 Prozent) und bei den Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage (212 pro 100 000 Einwohner). Der 4-Tage-R-Wert lag bei 1,01. Das heißt, dass ein Corona-Infizierter im Durchschnitt einen weiteren Menschen ansteckt.