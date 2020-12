Berlin richtet Dialog-Displays vor Schulen und Kitas ein

Dialog-Displays sollen Autofahrer vor Schulen und Kitas in Berlin zum Abbremsen bringen.

Berlin. Um die Verkehrssicherheit rund um Berlins Schulen zu erhöhen, will das Land zusätzliche Dialog-Displays an deren Zufahrtsstraßen einrichten. Das geht aus einer Ausschreibung der Senatsverkehrsverwaltung hervor, die auf der Vergabeplattform des Landes Berlin veröffentlicht wurde. Demnach sollen in den kommenden beiden Jahren maximal 38 Dialog-Displays durch das Land angeschafft werden. Für das Jahr 2021 ist geplant, je nach Haushaltslage 16 bis 25 neue Geräte zu finanzieren und zu installieren. 2022 sollen acht bis 13 weitere Dialog-Displays angeschafft werden.