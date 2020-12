Corona in Berlin: 17 weitere Tote, 1325 neue Infizierte

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 86.561 Menschen infiziert. 1001 Menschen sind in der Hauptstadt bislang mit Covid-19 gestorben. 65.350 Patienten gelten inzwischen als genesen. 20.210 Menschen sind derzeit in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 208,9.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

10.03 Uhr: Freie Straßen rund um das Weihnachtsfest erwartet

In der Corona-Krise bleiben die üblichen Staus im Weihnachtsverkehr dieses Jahr aus. Davon gehen der ADAC Berlin-Brandenburg und die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) der Hauptstadt aus. Sie verwiesen darauf, dass die Zahl der Kontakte beschränkt ist und die Bürger aufgerufen sind, Begegnungen einzuschränken. Das soll gewährleisten, dass die Seuche sich nicht noch weiter ausbreitet.

An den Feiertagen selbst ist auf den Straßen ohnehin immer relativ wenig los. Aber auch vor und nach dem Fest dürften Staus in diesem Jahr die Ausnahme bleiben, teilte der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) in München mit. Das sei in Berlin und Brandenburg nicht anders, hieß es beim Regionalclub.

„Kaum belastet sind die Straßen rund um die Ballungszentren, weil keine Last-Minute-Geschenkejäger und Weihnachtsmarktbesucher unterwegs sind“, sagte der Verein voraus. Auch der Skiurlauber-Verkehr falle aus.

8.56 Uhr: BVG-Busse erhalten Glas-Spuckschutz bis Februar

Die provisorischen Corona-Schutzfolien in vielen Berliner Bussen sollen bis Ende Februar verschwinden. Bis dahin werden alle Fahrerplätze mit Sicherheitsglasscheiben ausgestattet, wie die Berliner Verkehrsbetriebe ankündigten. Der „Spuckschutz“ soll eine Corona-Infektion der Fahrer verhindern und gleichzeitig Fahrgästen ermöglichen, wieder vorn einzusteigen. Sie können dann auch Fahrkarten wieder im Bus kaufen.

Zu Beginn der Pandemie im März hatte die BVG erst einmal Folien in die Busse geklebt und damit jeweils den gesamten Eingangsbereich abgetrennt. Inzwischen sind etwa 750 Fahrzeuge auf Sicherheitsglas am Fahrerplatz umgerüstet, etwa die Hälfte der Flotte, wie das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

8.45 Uhr: FDP fordert Taxi-Gutscheine für Senioren

Berlins FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja fordert Taxi-Gutscheine für Senioren, die in der Corona-Pandemie als besonders gefährdete Gruppe gelten. „Der Gesundheitsschutz muss an vorderster Stelle stehen, deswegen müssen wir alles tun, um Menschen aus Risikogruppen vor Situationen zu schützen, die ein erhöhtes Infektionspotenzial haben“, sagte Czaja der Deutschen Presse-Agentur. Dazu gehöre das Fahren in vollen Zügen oder Bussen.

„Es genügt dabei nicht, die Taktung der Linien zu erhöhen“, meinte der FDP-Politiker. „Wir fordern daher, dass der Berliner Senat den Risikogruppen ein entsprechendes Angebot an Taxi-Gutscheiden für Fahrten zum Arzt, zur Familie oder auch für Besorgungen bereitstellt. Dabei kann auch die Flotte des Berlkönigs miteinbezogen werden.“

+++ Sonnabend, 19. Dezember 2020 +++

20.28 Uhr: Berliner Lehrer an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben

Ein Berliner Lehrer ist an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das meldet Gökhan Akgün, Personalrat der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Friedrichshain-Kreuzberg, bei Twitter. Laut Akgün war der Familienvater an einer Schule in Kreuzberg tätig. Er habe keine Vorerkrankungen gehabt. "Die Infektion erfolgte höchstwahrscheinlich im Dienst!", so Akgün. Laut "Tagesspiegel" unterrichtete der Lehrer an der Carl-Ossietzky-Gemeinschaftsschule.

Mir fehlen noch die Worte!

Unser Kollege ist an Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Soydan war Lehrer in Xberg. Er war junger Familienvater und hatte keine Vorerkrankungen. Die Infektion erfolgte höchstwahrscheinlich im Dienst! @GEW_BERLIN @SenBJF pic.twitter.com/jLwiTZrUkh — Gökhan Akgün (@GoekhanAkguen) December 18, 2020

16.35 Uhr: 17 weitere Tote, 1325 neue Infektionen

In Berlin sind 17 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 1001. Das meldete die Senatsgesundheitsverwaltung am Sonnabend. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg lieferte am Sonnabend keine neuen Zahlen.

1325 neue Infektionen wurden bestätigt, 1545 waren es am Freitag. 20.210 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 19.554 waren es am Freitag. 65.350 Menschen gelten inzwischen als genesen.

366 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, drei weniger als am Freitag. 1521 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 39 mehr als am Freitag.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 29,8 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 208,9 auch weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,91 Grün.

Die Corona-Zahlen in den Berliner Bezirken

Wir starten unser neues Corona-Newsblog für Berlin. Alle bisherigen Nachrichten, Entwicklungen und Zahlen zur Coronavirus-Pandemie für Berlin, die Bezirke und Brandenburg finden Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

