Zweiter Impfstoff in den Vereinigten Staaten zugelassen

Berlin. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie können die USA auf einen zweiten Impfstoff zurückgreifen: Nach dem Vakzin der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer hat nun auch das Mittel des Herstellers Moderna eine Notfallzulassung in den USA erhalten. Der Impfstoff des US-Pharmakonzerns dürfe ab sofort eingesetzt werden, teilte die nationale Arzneimittelbehörde FDA am Sonnabend mit.

Die Schweiz gab derweil grünes Licht für den Biontech-Impfstoff. Dabei handele es sich um die weltweit erste Zulassung in einem ordentlichen Verfahren statt einer Notfallzulassung, so die Zulassungsbehörde Swissmedic am Sonnabend in Bern. Sie sei nach „sorgfältiger Abwägung von Nutzen und Risiken“ zu dem Schluss gekommen, dass der Impfstoff sicher sei.

Die europäische Arzneimittelagentur EMA gibt am Montag ihre Beurteilung über den Biontech/Pfizer-Impfstoff ab. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet nach eigenen Worten, dass die EU-Kommission das Serum am Dienstag zulässt. Bund und Länder stellen sich dann auf einen Beginn von Impfungen am 27. Dezember ein.

Vom Biontech-Impfstoff sind aus einer EU-Bestellung nun 55,8 Millionen statt zunächst vorgesehener 40 Millionen Dosen für Deutschland gesichert, wie das Ministerium mitteilte. Daneben wurden über nationale Zusagen bereits weitere 30 Millionen Dosen reserviert. Neben diesen insgesamt 85,8 Millionen Dosen sind demnach über das EU-Kontingent nun 50,5 Millionen Dosen des Impfstoffes des US-Konzerns Moderna gesichert. Lieferdaten wurden nicht genannt. Alle bislang zusammen 136,3 Millionen Impfdosen von Biontech und Moderna sollten 2021 im Laufe des Jahres zur Verfügung stehen, hieß es lediglich.

Wie viele Dosen in den nächsten Wochen Berlin bekommt, scheint noch nicht ganz klar. Die Stadt erhalte für den Start der Immunisierungen voraussichtlich zunächst etwa 18.000 Impfdosen, hatte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Freitag der RBB-„Abendschau“ gesagt. „Das wird noch nicht einmal für die Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheim reichen“, so Kalayci. Die Beschaffung des Impfstoffs liegt in den Händen des Bundes. Zuletzt war Kalayci davon ausgegangen, dass in Berlin für das erste Quartal 2021 mit maximal 720.000 Impfdosen zu rechnen sei. Da die Impfung – je nach Stoff – im Abstand von zwei oder drei Wochen wiederholt werden muss, würde das für 360.000 Berliner reichen. Damit wäre Ende März zunächst nicht einmal ein Zehntel der Hauptstädter geimpft.

Senatschef Müller rechnet mit längeren Einschränkungen

In Berlin hat die Zahl der nach Corona-Infektionen gestorbenen Menschen die Marke von 1000 überschritten. Im Vergleich zum Vortag verzeichnete der Lagebericht der Gesundheitsverwaltung am Sonnabend 17 weitere Todesfälle. Damit sind es jetzt insgesamt 1001. 124 der Verstorbenen waren jünger als 70 Jahre. 1325 neue Infektionen wurden gezählt.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) rechnet angesichts der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen mit länger andauernden Einschränkungen. „Wir werden sicherlich auch noch im Laufe des Januar mit erheblichen Einschränkungen leben müssen, davon bin ich fest überzeugt“, sagte Müller im Morgenpost-Podcast. Er gehe davon aus, dass selbst bei einer Aufhebung der Einschränkungen „nur schrittweise Normalität möglich ist“. Für ihn sei das entscheidende Kriterium „die ganz konkrete Situation der Schwersterkrankten in der Intensivmedizin und die Zahl der Todesfälle“.

Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland will sich einer Studie zufolge an Weihnachten an die vorgegebenen Kontaktbeschränkungen halten. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gaben 83 Prozent an, alle Corona-Regeln für die Feiertage befolgen zu wollen. Nur jeder Zehnte will davon abweichen. Mit dem Alter nimmt dabei die Bereitschaft zu, die Beschränkungen einzuhalten. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es 72 Prozent, bei den Menschen über 55 sogar 91 Prozent.