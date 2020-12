Hunderte Handys in Berliner Gefängnissen gefunden

In der den Berliner Gefängnissen floriert der Schwarzmarkt.

Bei Kontrollen in Berliner Gefängnissen werden immer mehr Handys und Drogen entdeckt. Jetzt sollen mehr Spürhunde eingesetzt werden.

Berlin. In den Berliner Gefängnissen sind in diesem Jahr Hunderte Handys gefunden worden. Das geht aus einer Auswertung hervor, die der Berliner Morgenpost exklusiv vorliegt. Demnach wurden bei Kontrollen bis Ende September dieses Jahres 843 Mobilfunkgeräte entdeckt. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2019 waren es 976 Handys. Die meisten Geräte wurden in den Justizvollzugsanstalten Plötzensee (258), Moabit (163) und Tegel (152) entdeckt.