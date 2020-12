Schmalzgebäck nach Omas Rezept

Ein Weihnachtsgericht von Jon Kremin, Küchendirektor des „Solar“ an der Kreuzberger Stresemannstraße.

Berlin. Wer normalerweise die „Solar“-Bar und -Lounge an der Kreuzberger Stresemannstraße besucht, muss erst einmal aufsteigen. Schwarz verchromt fährt der gläserne Außenaufzug in die Höhe, bis in die 16. Etage des Excelsiorhauses. Mit jedem Meter, den man höher steigt, wird der Blick auf die Berliner Skyline sichtbarer, bis man schließlich oben im ebenfalls schwarz gehaltenen Restaurant steht. Der Fernsehturm, im Osten Hochhäuser, mittig die Museumsinsel mit ihren klassizistischen Bauten – von hier oben sind alle Berliner Baudenkmäler gut zu sehen.