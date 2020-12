Gottesdienst gegen die Einsamkeit zu Weihnachten

Berlin. Weihnachtsfeiern fallen ins Wasser, Familienbesuche sind nur eingeschränkt möglich. Für Menschen, die sich ohnehin einsam fühle, wird Weihnachten in diesem Jahr besonders schwer. Doch einige Initiativen in Berlin wollen Hoffnung verbreiten. Etwa Pastor Werner Nachtigal, der in diesem Jahr mit seinem Team einen virtuellen Gottesdienst mit vielen Prominenten statt der traditionellen Weihnachtsgala organisiert. "Wir werden viel Hoffnung ausstrahlen. Das ist zumindest ein kleiner Trost", sagte Nachtigal. Auch andere Initiativen und Einrichtungen kümmern sich um einsame Menschen.

( dpa )