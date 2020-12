Moukoko jüngster Torschütze der Fußball-Bundesliga

Dortmunds Youssoufa Moukoko am Ball.

Dortmund. Youssoufa Moukoko ist der jüngste Torschütze der Fußball-Bundesliga. Mit seinem Treffer zum 1:1-Ausgleich beim 1. FC Union Berlin löste der Angreifer von Borussia Dortmund am Freitag im Alter von 16 Jahren und 28 Tagen den bisherigen Rekordhalter Florian Wirtz ab.

Der damals 17 Jahre und 34 Tage alte Leverkusener hatte am 6. Juni 2020 mit seinem Tor zum 2:4-Endstand gegen den FC Bayern München für eine Bestmarke gesorgt. In den vergangenen Wochen hatte Moukoko als jüngster Spieler in der Geschichte der Bundesliga und der Champions League debütiert.