Deutsche Bank erfüllt Wünsche im Jugendintegrationszentrum

Spendenübergabe von Deutsche-Bank-Filialeiter Valentin Denovski an Ibrahim Ali Khan vom mji.

„Schöne Bescherung“ im Multikulturellen Jugendzentrum mji in Charlottenburg: Mitarbeiter der Deutschen Bank haben Geschenke gekauft.

Berlin. Mit einem großen Korb, Tüten und Taschen voller Geschenke sorgte am Mittwoch Deutsche-Bank-Filialleiter Valentin Denovski für eine „Schöne Bescherung“ im Multikulturellen Jugendintegrationszentrum (mji) in der Charlottenburg.

„Wir machen jedes Jahr eine Wunschbaum-Aktion. In den großen Filialen in der Otto-Suhr-Allee und Unter den Linden können die Mitarbeiter Kinderwünsche vom Weihnachtsbaum pflücken. Das ging in diesem Jahr virtuell über das Intranet“, sagt Christian Hotz, Pressesprecher der Deutschen Bank.

Insgesamt 44 Kinderwünsche wurden erfüllt, vom Pullover bis zum Kopfhörer - und alles liebevoll weihnachtlich verpackt, mit Namen und Grüßen der Schenkenden beschriftet. „Die Kinder sind schon sehr gespannt. Von der Übergabe der Geschenke wollen wir ein Video drehen, um ihre Freude festzuhalten“, erklärte der Gründer und Leiter des Multikulturellen Jugendzentrums Ibrahim Ali Khan. In der Einrichtung gibt es normalerweise Nachmittags von Montag bis Donnerstag Hausaufgabenhilfe und abends Anti-Gewalt- und Verhaltenstraining für Kinder aus Migrantenfamilien.

Hausaufgabenhilfe und Anti-Gewalttraining

Seit dem Lockdown werden einige Kinder online bei den Schulaufgaben betreut. „Das hat schon beim ersten Lockdown im Frühjahr funktioniert“, sagt Petra Drissner, die seit fünf Jahren zweimal pro Woche ehrenamtlich im mji Schülern bei den Schulaufgaben hilft. „Durch die Corona-Krise merken viele Kinder, wie schön Schule und Lernen sein kann. Sie vermissen ihre Freunde“, sagt die Grafikerin.

Wenn im kommenden Jahr hoffentlich bald wieder Normalität einkehrt, will Valentin Denovski den Kindern Einblicke in die Arbeit einer Bank bei seiner Filiale um die Ecke geben. Er ist selbst als Migrantenkind mit seinen Eltern aus Bulgarien nach Berlin gekommen. „So etwas wie das mji hat mir damals gefehlt.“, sagt er.