Herzliche Grüße an die Großeltern zu Weihnachten

In Corona-Zeiten können sich viele Familien und Freunde nicht treffen, denn wegen der hohen Infektionszahlen gelten bundesweit Kontaktbeschränkungen. Über Weihnachten und Silvester erlaubt der rot-rot-grüne Senat in Berlin maximal fünf Personen bei privaten Zusammenkünften, Kinder im Alter bis 14 Jahren werden nicht mitgerechnet. Aus Sorge um die Gesundheit verzichten aber auch sehr viele Menschen von sich aus darauf, in diesem Jahr mit den Großeltern oder anderen Verwandten das Weihnachtsfest zu feiern. Auch Freunde bleiben lieber zu Hause, statt sich wie in den vergangenen Jahren an den Feiertagen zu besuchen.

Es sind schwierige Zeiten für alle, aber wenn Sie Ihre Familie, die Großeltern, Cousinen oder Freunde überraschen wollen, dann schicken Sie doch eine Grußbotschaft über die Berliner Morgenpost. Machen Sie ein Foto von sich oder Ihren Kindern, die eine Botschaft auf ein Plakat geschrieben haben. Etwa: „Wir vermissen Euch und wünschen Euch schöne Weihnachten.“ Wir veröffentlichen diese Fotos dann in der Berliner Morgenpost – und auch online unter www.morgenpost.de.

Wenn Sie und Ihre Familie mitmachen möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Foto und Angaben zu den abgebildeten Personen an folgende E-Mail-Adresse: aktionen@morgenpost.de Wir freuen uns auf Ihre Fotos.