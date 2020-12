Überfälle auf Geldtransporter – ist es eine Serie?

Überfall auf einen Geldtransporter am Park Center in Berlin Treptow. Die Täter flohen.

Berlin. Die drei Täter waren bewaffnet und kannten sich aus. Am Donnerstagnachmittag passten sie mit vorgehaltener Waffe und Reizgas zwei Geldtransport-Boten in einem Fahrstuhl des Park Centers in Treptow ab. Die beiden Mitarbeiter hatten zuvor in der Postbank-Filiale zwei Geldkoffer abgeholt und waren gerade auf dem Weg zu ihrem Transporter.