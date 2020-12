Die S-Bahnzüge der neuen Baureihe 483/484 sind startklar, meldet die Berliner S-Bahn. Start ist in zwei Wochen.

Nahverkehr in Berlin

Nahverkehr in Berlin Berlins neue S-Bahn fertig - Premiere in der Silvesternacht

Berlins neue S-Bahnzüge sind startklar. Zwei Wochen vor Inbetriebnahme am 1. Januar 2021 warten die Züge der Baureihe 483/484 auf ihren Einsatz. In der Silvesternacht rollt der erste Zug vom Hof und beginnt seinen Dienst auf der S47 zwischen Spindlersfeld und Hermannstraße. Das teilte die S-Bahn Berlin am Freitag mit.





Zehn Vorserienzüge (fünf Zwei-Wagen- und fünf Vier-Wagen-Einheiten) gehen in Betrieb. Grundlage ist der neue Verkehrsvertrag mit den Ländern Berlin und Brandenburg für die Ringbahn, der ab dem 1. Januar 2021 in Kraft tritt. Insgesamt hat die S-Bahn Berlin 106 Züge beim Herstellerkonsortium Stadler und Siemens bestellt, die bis Ende 2023 ausgeliefert werden sollen.

Der erste fertiggestellte Halbzug der Baureihe 484 der S-Bahn für Berlin und Brandenburg auf dem Gelände der Firma Stadler Pankow GmbH.

Foto: Bernd Settnik / dpa

Neue S-Bahnen in Berlin - auf diesen Linien gehen die Züge in Betrieb

S47 zwischen (Spindlersfeld-Hermannstraße)

S41/S42 (Ringbahn)

S46 (Königs Wusterhausen–Westend)

S8 (Zeuthen–Birkenwerder) eingesetzt.

Wir haben Euch ganz schön auf die Folter gespannt. Die Wartezeit war gefühlt fast so lang wie die Fahrt zwischen Grunewald und Nikolassee. Doch heute ist es endlich soweit: Unsere #NeueSBahn ist rundum startklar für den Betrieb am 01.01.21. https://t.co/08V5Y1aq4d pic.twitter.com/DPt1qGBxxP — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) December 18, 2020

Seit September 2019 wurden die ersten zehn Fahrzeuge im Berliner Netz geprüft und haben laut Mitteilung insgesamt rund 150.000 Testkilometer absolviert. Im Oktober 2020 erfolgte die Zulassung für den Einsatz im Personenverkehr durch das Eisenbahnbundesamt.

S-Bahnchef Peter Buchner teilte mit: „Nach einer rund zweijährigen Testphase haben wir rechtzeitig alle Voraussetzungen für den Betriebsstart erfüllt. Die Fahrzeuge sind startklar, die Personale ausgebildet und die Werkstätten vorbereitet.“

Der Innenraum bietet mehr Platz für Fahrräder, Kinderwagen und Rollstühle.

Foto: Krauthoefer (Funke Mediengruppe)

Im Probebetrieb hatte die neue Baureihe überzeugt: Die Bahn fährt hörbar leiser als alle ihre Vorgänger. Erreicht wird dies mit einer deutlich verbesserten Dämmung der Antriebsmotoren.

Für mehr Fahrkomfort sollen zudem eine Luftfederung und die erstmalig in eine Berliner S-Bahn eingebaute Klimaanlage sorgen. Ein weiterer bereits sichtbarer Pluspunkt des Newcomers: die neue Geräumigkeit im Wageninneren. Die Inneraum-Höhe ist von bislang 2,15 auf bis zu 2,30 Meter gewachsen. Auch die Türdurchlässe sind breiter als beim Vorgänger. Das soll den Fahrgästen das Ein- und Aussteigen erleichtern.