Berlins Post-Filialen haben alle Hände voll zu tun

Der Corona-Shutdown treibt die Zahl der Paket-Sendungen in ungeahnte Höhen. In Berlins Post-Filialen sorgt das für Hochbetrieb.

Bis weit vor die Glastür der Postfiliale im Mühlenberg-Center reiht sich die Schlange der Wartenden. Drinnen herrscht Hochbetrieb. An drei Schaltern nehmen Mitarbeiter Sendungen durch die als Spuckschutz aufgestellten Plastiklamellen über den Tresen auf und geben Pakete an die Kunden raus. Mittendrin ist Özcan Celik, der Betreiber der Filiale. „Es ist sehr viel los zurzeit.“ Schon 500 Kunden hätten sie in den ersten Öffnungsstunden bedient. Die Reihe der Kunden, die an diesem Vormittag draußen warten, sei da gar nicht so lang. „Als wir den Laden um 9 Uhr aufgemacht haben, ging die Schlange einmal durch das Einkaufszentrum.“