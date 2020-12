Breitenbach will Bezirken Stellen für Kältehilfe wegnehmen

Berlin. Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) möchte die Kältehilfe für Obdachlose stabiler organisieren und dafür Ressourcen aus den Bezirken in die zentrale Koordinierungsstelle auf der Landesebene verschieben. Jedes Jahr wieder müsse sie bei den Bezirksämtern betteln, damit sie Übernachtungsplätze bereitstellten.

„Die Bezirke haben Geld und Stellen, aber es funktioniert nicht“, sagte die Senatorin in einem Video-Pressegespräch am Freitag. Die 2018 eingerichtete Koordinierungsstelle habe die Lage zwar verbessert. Es stünden derzeit 1000 Schlafplätze zur Verfügung. Aber die Qualität sei sehr unterschiedlich, so fehlten vielfach Beratungsangebote, die den Menschen helfen könnten, von der Straße wegzukommen.

Durch die Corona-Pandemie werden die Kosten für die Obdachlosenunterbringung steigen. Normalerweise kostet die Kältehilfe pro Jahr 3,8 Millionen Euro. Jede Nacht kostet pro Person einen Tagessatz von 17,60 Euro. In diesem Jahr rechne sie mit zehn bis 13 Millionen Euro mehr, so die Senatorin. Das liege am Aufbau von drei Unterkünften mit 230 Plätzen, in denen sich die Menschen auch tagsüber aufhalten dürfen. Die Quarantäne-Unterkunft in Mitte mit 20 Plätzen sei inzwischen voll, weil auch unter Obdachlosen die Corona-Infektionszahlen zunähmen. Die Senatorin kritisierte, dass nur medizinisch geschultes Personal Corona-Schnelltests nehmen dürfe. Das sei in vielen Obdachlosenheimen nicht vorhanden, weswegen weniger getestet werde.

Das Notsystem Kältehilfe will die Linken-Politikern nicht ausbauen. Ihr Ziel sei es vielmehr, die Menschen dort anzusprechen und zum Einzug in reguläre Unterkünfte für Wohnungslose zu bewegen. Mittelfristig rief Breitenbach das Ziel aus, Obdachlosigkeit – getreu dem Motto der Europäischen Union – bis 2030 auch in Berlin zu beenden, indem auch die auf der Straße lebenden Personen wie schon 34.000 wohnungslose Menschen plus 15.000 Geflüchtete regulär untergebracht würden.