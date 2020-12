Istaf feiert 100. Geburtstag: Begrenztes Kartenkontingent

Berlin. Das Internationale Stadionfest ISTAF begeht seinen 100. Geburtstag im kommenden Jahr am 12. September. Für das älteste Leichtathletik-Meeting der Welt wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie allerdings zunächst nur ein begrenztes Kartenkontingent verfügbar sein, teilte der Veranstalter am Freitag mit.

Wie schon bei der Veranstaltung in diesem Jahr werden auf der Grundlage des Hygienekonzeptes nur personalisierte Tickets ausgegeben, die bereits jetzt gekauft werden können. Beim letzten Istaf am 13. September 2020 wurden nur 3500 Zuschauer im Berliner Olympiastadion zugelassen. Sollte sich die Situation innerhalb der Pandemie ändern und mehr Zuschauer zugelassen werden, wird es auch weitere Karten geben.

Für die Jubiläumsveranstaltung unter dem Motto "Die besten Deutschen gegen die Besten der Welt" werden fünf Wochen nach den Olympischen Spielen in Tokio rund 100 Topathleten in den einzelnen Disziplinen antreten. Bereits Anfang des Jahres werden die Leichtathleten in zwei Istaf-Indoor-Veranstaltungen die Saison eröffnen. Premiere feiert das Hallenevent am 31. Januar 2021 im ISS Dome (ARD) in Düsseldorf, eine Woche später treten die Sportler in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin (ZDF) an. Zuschauer sind bei beiden Hallen-Veranstaltungen nicht zugelassen.