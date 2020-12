Union und BVB eröffnen 13. Spieltag

Berlin. Der 1. FC Union Berlin und Borussia Dortmund eröffnen am Freitagabend (20.30 Uhr) den 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die gastgebenden Berliner nehmen die Erinnerung an den beeindruckende 3:1-Sieg in der Vorsaison als Zusatzmotivation mit in das Geisterspiel gegen Champions-League-Achtelfinalist BVB. Die Gäste wollen mit dem neuen Chefcoach Edin Terzic nach dem jüngsten 2:1 bei Werder Bremen eine Serie starten. Der ehemalige Assistenztrainer warnte aber vor den erstarkten Unionern, auch wenn die auf ihren verletzten Topscorer Max Kruse und eine Reihe weiterer Stammkräfte verzichten müssen: "Man hat gesehen, welche Energie in diesem Verein steckt."

( dpa )