Berlinale-Sprecherin: Mitteilung für Freitag geplant

Berlin. Die Festivalleitung der Berlinale will sich nun voraussichtlich erst am Freitag in einer Mitteilung zu den Filmfestspielen im nächsten Jahr äußern. Das sagte eine Sprecherin am Donnerstagabend. Nachdem ein Bericht des US-Branchenmagazins "Variety" erschienen war, war zunächst eine Mitteilung für Donnerstag in Aussicht gestellt worden.

In dem Bericht wird unter anderem davon ausgegangen, dass die Berlinale nicht wie geplant im Februar stattfinden kann. An dem Datum hatte es schon länger Zweifel gegeben.

So hatte etwa Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) Anfang Dezember gesagt, er glaube nicht an volle Kinosäle im Februar. Wegen der Corona-Pandemie ist das öffentliche Leben in Deutschland vorerst heruntergefahren. Nicht nur die Kinos, auch viele andere Einrichtungen sind bundesweit seit Wochen geschlossen.