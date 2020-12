Alarm Mitte November: Sanitäter schieben eine Tragbahre in ein Seniorendomizil in Lichtenberg.

Eine Pflegekraft schildert die Zustände in einer Einrichtung. Neues Personal ist Mangelware.

Corona Altenpfleger am Ende ihrer Kräfte

Ihre Schwiegermutter ist tot. Die alte Dame hätte trotz ihrer Demenz womöglich noch einige lebenswerte Monate gehabt. Sie hätten viel gelacht zusammen, sagt Susanne Romberg. Aber dann infizierte sich die Seniorin in einem Pflegeheim in Lichterfelde mit dem Coronavirus und starb. Die Pflegeleitung teilte ihrem Lebensgefährten mit, im Heim seien mehrere Pflegebedürftige an Corona erkrankt, schon seit etwa drei Wochen habe es Corona-Fälle gegeben.