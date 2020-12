Humboldt Forum in Berlin digital eröffnet

Berlin. Mit einer gestreamten Führung hat das Humboldt Forum in Berlin am Mittwochabend zunächst digital seine Pforten geöffnet. Generalintendant Hartmut Dorgerloh begrüßte die Online-Besucher im Foyer des neuen Zentrums für Kultur, Kunst und Wissenschaft. Dorgerloh forderte die Zuschauer auf, dem Bau per Stream ein Lichtzeichen zu schicken, mit dem der Kosmograf im Foyer symbolisch in Betrieb genommen wurde - ein gigantischer Medienturm, der wie eine digitale Litfaßsäule fungiert.

Nach sieben Jahren Bauzeit soll das 677 Millionen Euro teure Projekt hinter der teilweise rekonstruierten Barockfassade des Berliner Stadtschlosses in drei Etappen bis Ende 2021 eröffnet werden. Das rund 40 000 Quadratmeter umfassende Gebäude nach Plänen des italienischen Architekten Franco Stella liegt direkt gegenüber der weltberühmten Museumsinsel. Das Humboldt Forum nutzen künftig zwei Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das Land Berlin und die Humboldt-Universität.

Gezeigt werden sollen Exponate etwa aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie Objekte zur Geschichte Berlins. Heftig diskutiert wird dabei über die koloniale Vergangenheit einiger Ausstellungsstücke. Die rekonstruierte Fassade steht für die Zeit der Hohenzollern, unter deren Herrschaft das Deutsche Reich Kolonialmacht wurde. Im heutigen Namibia wurden Aufstände von Volksgruppen unter deutschem Befehl brutal niedergeschlagen. Historikern zufolge wurden etwa 65 000 der 80 000 Herero und mindestens 10 000 der 20 000 Nama getötet.

Kritik lösten auch Kreuz und Kuppel mit einem weithin sichtbaren Bibelspruch aus, mit dem die Unterwerfung aller Menschen unter das Christentum gefordert wird. Von den Hohenzollern während der Revolution 1848 nachträglich auf den Schlossbau gesetzt, markierten Kreuz und Kuppel den Herrschaftsanspruch der Monarchie.