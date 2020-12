Hier hören Sie die neue Stimme der BVG

Philippa Jarke hat alle Halstestellenansagen in Berlin neu eingesprochen. Auch alle anderen Signal-Töne will die BVG ändern.

Berlin. Auch wer in Berlins Bussen mit seinen gewohnten Linien unterwegs ist, wird derzeit eine Überraschung erleben: Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben eine neue Ansagen-Stimme. Seit Sonntag wechselt die BVG die Tonspuren in ihren Bussen aus. In ein paar Tagen sollen dann zunächst auf allen Buslinien die neuen Ansagen zu hören sein. In wenigen Wochen solle die Umstellung bei der Straßenbahn erfolgen, so die BVG. Im Laufe des kommenden Jahres gibt es die neuen Tonspuren auch in den Berliner U-Bahnen.