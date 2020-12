Union ohne Gentner beim VfB: Stuttgarter mit Anton

Stuttgarts Waldemar Anton in Aktion.

Stuttgart. Christian Gentner muss auf seinen Einsatz mit dem 1. FC Union bei seinem früheren Verein VfB Stuttgart verzichten. Der Mittelfeldspieler fehlt in der Partie an diesem Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky) wie erwartet aufgrund seiner Wadenblessur. Union-Trainer Urs Fischer muss zudem ohne Marcus Ingvartsen auskommen. Dafür rückt Cedric Teuchert in die Startelf. Anders als beim 1:1 gegen den FC Bayern startet auch Niko Gießelmann.

Der VfB beginnt mit Abwehrchef Waldemar Anton, der nach dem 5:1 in Dortmund muskuläre Probleme hatte und dessen Einsatz fraglich war. Kapitän Gonzalo Castro kehrt nach seiner Gelbsperre zurück, zudem darf Stürmer Nicolas Gonzalez erstmals nach seiner Verletzung wieder von Beginn an ran.