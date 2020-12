Das Humboldt Forum wird digital zugänglich gemacht

Von Mittwochabend an werden Teilbereiche des Neubaus in Berlins historischer Mitte im Netz präsentiert.

Zu den spannenden Eigenheiten des Humboldt Forums gehört, dass es schon viele Meinungen darüber gibt, bevor es überhaupt eröffnet hat. Man müsse sich auf eine „Mischung aus Multimedia-Spaßbude und Restitutions-Discounter“ einstellen, hieß es kürzlich in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ mit Blick auf das Ausstellungskonzept der Staatlichen Museen, die mit dem Ethnologischen Museum und dem Museum für Asiatische Kunst vertreten sein werden und auch restitutionspolitisch problematische Objekte, etwa die von Nigeria zurückgeforderten Benin-Bronzen, präsentieren wollen.

Ab Mittwochabend kann sich das Publikum nun selbst ein Bild davon machen, was in Berlins historischer Mitte entstanden ist, zumindest von einem Teil davon und nur vor dem heimischen Computer. In der für 19 Uhr angekündigten digitalen Eröffnung ist ein einstündiger Livestream aus dem Humboldt Forum geplant – zentrale Akteure wie Staatsministerin Monika Grütters, Generalintendant Hartmut Dorgerloh, der Archäologe George Abungu und andere werden bei einem ersten Rundgang dabei sein. Parallel zum Livestream werden drei weitere Videokanäle angeboten, mit denen man abseits des offiziellen Teils auf Entdeckungsreise gehen kann. Die Schriftstellerin und Aktivistin Priya Basil nimmt das Humboldt Forum in einem Kurzfilm-Essay in den Blick, auch der Standup-Comedian Stefan Danziger ist im Haus unterwegs. Darüber hinaus gibt es verschiedene 360-Grad-Videoformate, mit denen man Teilbereiche des Humboldt Forums in den Blick nehmen kann – vom Schlüterhof bis zum Dach mit Blick über die Stadt.