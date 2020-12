Berlins Bezirke bekommen sechsten Stadtratsposten

In Berlins Bezirksrathäusern, hier das in Spandau, sollen die Zuständigkeiten der Stadträte einheitlich organisiert werden

Senat beschließt Bausteine für Reform der Behörden. Bürgermeister erhalten mehr Einfluss. Beamte verdienen künftig so viel wie in anderen Ländern

Berlin. Der Senat hat am Dienstag Beschlüsse zur Reform der Berliner Behörden gefasst. Zentrale Bausteine des Zukunftspaktes Verwaltung, an dem die Senatskanzlei seit Jahren arbeitet, sind damit vonseiten der Regierung gelegt und müssen nun noch zunächst von den Bezirksvertretern im Rat der Bürgermeister und danach abschließend vom Abgeordnetenhaus bestätigt werden.

So sollen die Bezirksämter einen weiteren Stadtratsposten erhalten, damit die Arbeit in den kommunalen politischen Verwaltungen auf mehr Schultern verteilt werden kann. Bisher bestehen die Bezirksämter aus fünf Mitgliedern inklusive des Bezirksbürgermeisters. Dessen Position wird gestärkt. Die Bürgermeister sollen künftig die wichtigen Querschnittaufgaben für Personal und für Finanzen übernehmen. Damit soll es möglich sein, in die Geschäftsbereiche der meist von anderen Parteien gestellten Stadträte stärker als bisher einzugreifen. Bisher haben Bürgermeister keinerlei Weisungsbefugnis gegenüber den nach dem Parteienproporz ins Bezirksamt entsandten Dezernenten. Eine noch stärkere Position des Bürgermeisters, die sich viele Verwaltungsreformer gewünscht hätten, war politisch nicht durchsetzbar.

Die Geschäftsbereiche sollen künftig in ganz Berlin einheitlich sein. Bisher gibt es Stadträte, die nur für eines oder zwei Ämter zuständig sind. Andere führen Dezernate mit Hunderten von Beschäftigten. Die Steuerung zwischen Senat und der Bezirksebene will die Koalition durch feste Zielvereinbarungen verbessern.

Beamte und Pensionäre kriegen 2,5 Prozent mehr Geld

Die Bezirke sagen zu, bestimmte Leistungen zu erbringen. Im Gegenzug verpflichtet sich die Landesebene, die benötigten Ressourcen bereitzustellen. Im Gesetzentwurf ist auch festgelegt, dass etwa neue Software und IT-Verfahren von gesamtstädtischem Interesse sind und somit vom Senat für ganz Berlin gesteuert werden muss.

Für die Beamten und Pensionäre des Landes steigen die Bezüge zum Jahreswechsel um 2,5 Prozent. Indem Berlin prozentual mehr drauflegt als andere, wird laut Finanzsenator der über Jahre bestehende Besoldungsrückstand zu anderen Bundesländern aufgeholt und der Durchschnitt der Länder erreicht. Die Kinderzulage wird auf 50 Euro fast verdoppelt. Insgesamt kostet die Anhebung das Land 2021 154 Millionen Euro.