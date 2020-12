Tödlicher Unfall: Polizist erhält Bewährungsstrafe

Die Unfallstelle auf der Grunerstraße in Mitte am 29. Januar 2018.

Berlin. Im Prozess um den tödlichen Zusammenstoß eines Polizeiautos mit dem Auto einer jungen Frau vor knapp drei Jahren, ist ein Polizist am Dienstag zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten sprach den 53 Jahre alten Hauptkommissar der fahrlässigen Tötung schuldig und verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung. Der Angeklagte sei viel zu schnell unterwegs gewesen und habe daher nicht adäquat reagieren können, sagte die Anklägerin in ihrem Plädoyer am Dienstag vor dem Amtsgericht. Sie sprach von einer groben Sorgfaltspflichtverletzung. „Er hat diverse Risiken missachtet.“