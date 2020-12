Das kurze Glück der Glühweinverkäufer

Thomas Klar am 15. Dezember 2020 an seinem Weihnachtsmarktstand am Berliner Breitscheidplatz. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Thomas Klar ist überraschend gut gelaunt. Dabei muss er wegen der Corona-Regeln am Mittwoch seinen Glühwein- und Imbissstand am Breitscheidplatz schließen. Er befindet sich nahe der Gedächtniskirche, gegenüber des Einkaufcenters Bikini Berlin. Am Dienstag steht Klar neben seinen beiden Mitarbeitern. Er hilft, die Kunden zu bedienen, an diesem letzten Tag. Auf die Schließung angesprochen lacht er kurz und zuckt mit den Schultern. „Enttäuscht bin ich nicht, die Gesundheit geht vor“, sagt er. Sorgen mache ihm vor allem die Perspektivlosigkeit nach dem Pandemie-Jahr 2020. Ob auch das kommende Jahr von der Ausbreitung des Virus überschattet werde, wann er wieder seine Bude auf Jahrmärkten öffnen könne, wisse er nicht, sagt Klar.