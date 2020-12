Schärfere Besuchsregeln und mehr Tests in der Pflege

Berlin. Im Zuge des Lockdowns zur Eindämmung der Corona- Pandemie ab Mittwoch gelten für Pflegeheime in Berlin neue Regeln. So müssen die Beschäftigten verpflichtend alle zwei Tage auf das Coronavirus getestet werden, wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung mitteilte. Besucher dürfen nur dann in die Einrichtungen kommen, wenn sie Maske tragen und ein negatives Testergebnis vorweisen. Dieses darf nicht älter als 24 Stunden alt sein, andernfalls sollen sich Besucher vor Ort testen lassen können.

Für Besuche gilt Kalayci zufolge bis auf Weiteres die "1:1:1"-Regelung: Pro Heimbewohner ein Besucher pro Tag für je eine Stunde. Über Weihnachten - konkret vom 24. bis 28. Dezember - darf jeder Heimbewohner bis zu drei Besucher am Tag empfangen.

In mehreren Berliner Pflegeheimen gab es in den letzten Wochen und Monaten größere Corona-Ausbrüche. Zuletzt machte eine Einrichtung im Bezirk Reinickendorf Schlagzeilen, wo sich 80 von 170 Bewohnern sowie 30 Angestellte infizierten. Mindestens 12 Menschen starben. Nach Angaben Kalaycis soll die Heimleitung abgesetzt werden.